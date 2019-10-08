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觀光署有譜！周永暉曝「增加50員額」：逐年增加10至20億經費

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▲▼觀光局長周永暉出席自行車旅遊年記者會。 （圖／觀光局提供）

▲觀光局長周永暉出席自行車旅遊年記者會。 （圖／觀光局提供）

記者胡順惠／台北報導

行政院5月拍板通過《組織改造草案》，將觀光局升格為觀光署，但仍隸屬於交通部。周永暉表示，觀光局已經30年沒有組織改革，組織架構是停留在30年前的組織架構，透過署的成立，可以把過去任務型編組常態化，預算跟人員編制做更多彈性投入，國際評等也會看投入經費跟人數做一些量度，組改在評等也會多一些分數。

周永暉說明，觀光局升格能讓駐外單位法制化、旅宿業管理也是任務編組、資訊室3個單位正式納編，對於整體推動有正面效果，目前規劃行政院增加50位員額，經費逐年增加，行政院裡支持逐年增加10至20億經費。

請繼續往下閱讀...

交通部長林佳龍8月底與媒體餐敘時透露，正在努力將市場的餅做大，改善觀光體質要先「治標」，包含擴大國旅增加觀光量、吸引國際觀光客來台、對觀光業者獎勵紓困；再來則是「治本」，包含加速觀光局升格為觀光署、制訂下個10年的觀光政策、召開全國會議。

林佳龍說，觀光局升格已經有草案，目前由立委連署、提案，會在現有版本再做法律文字修改，有望年底過關，屆時觀光署的編制員額、預算都可增加。幕僚補充，觀光局的人力編制已經30年沒有調整，駐外人力都是先在觀光局內降級，再調去國外，代表現在外派1人，局內就少1人，升格意義重大，並不只是名字改變。

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