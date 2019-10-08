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手槍俠「噴精」留鐵證！　2年犯7案眾女怒告今起訴

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▲陳男多次於公車上、東海大學籃球場內及其他公開場合對女子進行猥褻，共7女受害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男多次於公車上、東海大學籃球場內及其他公開場合對女子進行猥褻，共7女受害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市民陳姓男子（31歲）自2016年起至2018年間，在東海大學籃球場、公車內、森林公園圓滿劇場及大魯閣新時代購物中心的某場演唱會中，涉嫌撫摸被害人臀部及大腿，還掏出下體「打手槍」，並將精液噴灑在被害人的長褲、短褲及裙子上，共7名女子受害，經警採被害人褲、裙上的精液斑進行DNA比對後，與陳嫌符合，台中市地檢署8日依性騷擾、公然猥褻等罪嫌將他起訴。

起訴書指出，陳男2016年10月29日下午3時40分許，在東海大學籃球場內，見「小花」（化名）等待啦啦隊比賽公布名次時，趁機觸摸她的臀部及大腿，隨即逃離現場。

10幾分鐘後，陳男同在東海大學籃球場內，站在「小風」（化名）身旁手淫，並將精液噴灑在「小雪」（化名）的裙子上，得逞後即逃離現場。經警採集「小雪」裙子上的精液斑，DNA與陳男相符。

2017年5月7日上午11時許，陳男搭乘301號公車時，站在「小月」（化名）身後，露出下體手淫，並將精液噴灑在她的牛仔短褲上，「小月」在新光三越站下車後，竟發現短褲成濕潤狀感到噁心憤而報警，經DNA比對後與陳男相符。

同年9月9日晚間8時許，陳搭乘307號公車，站在「小玉」（化名）身後，露出下體手淫，將精液噴在她的短褲上，得逞後即在新光三越站下車，經警採集被害人短褲上的精液斑，與陳的DNA相符。

2018年3月17日下午1時許，陳男在台中市東區「大魯閣新時代購物中心」參加演唱會時，站在「小愛」（化名）身後，拉開褲子拉鍊露出下體手淫，並將精液噴灑在她的褲裙上，經警採集精液斑，DNA與陳相符。

同年12月31日下午4時許，陳男在中市南屯區「森林公園圓滿劇場」觀看表演時，趁「小冬」（化名）不及抗拒時，先以性器官摩擦「小冬」臀部，再拉開褲子拉鍊露出下體手淫，並將精液噴在她的長褲上，隨即逃離現場，經警採被害人長褲上的精液斑，比對DNA生物跡證後，與陳相符。

經眾多被害人報案，警方循線查獲陳嫌，陳嫌坦承犯案，檢察官查出他犯下5次公然猥褻、2次性騷擾，分別予以起訴。

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