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「吃海產3個月不用錢，民進黨出錢」　民進黨市黨部控韓粉誹謗

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記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市黨部主委張火爐8日上午在評委范綱祥律師陪同下，赴地檢署按鈴控告劉姓韓粉，張火爐指出，劉姓韓粉日前在高雄市接受媒體採訪時，公然爆料「在桃園市後站吃海產3個月都不用錢，都是民進黨出錢的」，市黨部要求劉公開澄清道歉，但劉都沒有動作，因此檢具光碟證據向地檢署遞狀依誹謗罪提起告訴。

▲劉姓韓粉日前在高雄接受採訪，爆料在「桃園市後站吃海產3個月都不用錢，民進黨出錢」，民進黨市黨部8日赴地檢署按鈴申告。（圖／記者沈繼昌攝）

▲劉姓韓粉日前在高雄接受採訪，爆料在「桃園市後站吃海產3個月都不用錢，民進黨出錢」，民進黨市黨部8日赴地檢署按鈴申告。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對韓粉爆料「吃海產3個月不用錢」不實言論，民進黨市黨臉書粉絲團上的劉姓韓粉接受採訪時影片。（圖／翻攝自民進黨桃園市黨部臉書粉絲團）

▲針對韓粉爆料「吃海產3個月不用錢」不實言論，市黨臉書粉絲團上的劉姓韓粉接受採訪時影片。（圖／翻攝自民進黨桃園市黨部臉書粉絲團）

民進黨桃園市黨部8日上午由主委張火爐出面按鈴申告，立委鄭運鵬、評委范綱祥律師等人到場，市議員游吾和、鄭淑方、余信憲、彭俊豪等人陪同。

民進黨桃園市黨部於10月4日在黨部臉書粉絲團貼出：「公開譴責聲明－桃園劉姓婦人於媒體散佈不實」，劉姓韓粉在高雄市接受中天電視台採訪時，公開爆料桃園市後火車站某海產店吃海產3個月都不用錢，用餐皆為民進黨出錢」，市黨部第一時間在臉書粉絲團發文公開譴責，說明劉婦言論根本是無中生有與造謠抹黑，要求立即公開道歉，若未公開說明道歉，即採取法律行動，但3天過去了，依然未接到劉婦任何道歉說明，8日上午至桃園地檢署按鈴申告。

▲針對劉姓韓粉爆料說，民進黨市黨部按鈴申告後向法警繳交相關證據。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對劉姓韓粉爆料說，民進黨市黨部按鈴申告後向法警繳交相關證據。（圖／記者沈繼昌攝）

市黨部主委張火爐表示，劉婦這番言論根本未查證清楚，已嚴重影響民進黨市黨部形象，事後也未公開說明澄清道歉，市黨部只好採取法律行動；具有律師身分的市黨部評委范綱祥強調，劉婦這番不實言論已涉及刑法第310條：「意圖散布於眾，指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪」，因此具狀申告，確保民進黨市黨部形象與立場。

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