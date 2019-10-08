外交官妻撞死英國青年後逃回美　強生籲撤消外交豁免權

▲外交官之妻安妮․薩庫拉斯(左)涉嫌逆向駕駛，撞死英國青年鄧恩。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

美國一名外交官的妻子之前在英國開車時，撞死當地一名19歲青年。這名外交官之妻其後利用外交豁免權離開英國返美，死者家屬質疑她是逃避刑責。

此案在英美兩地引發爭議，英國首相強生(Boris Johnson)周一(7日)呼籲美國政府重新考慮給予肇事者外交豁免權的決定，並表示將就引渡肇事者回英國受審一事，跟美國總統川普交涉。

美國駐英大使館上周末證實已離英的肇事者身分，是美國外交官薩庫拉斯(Jonathan Sacoolas)的妻子安妮(Anne Sacoolas)。今年8月27日她在英國中部北安普敦郡的「克勞登皇家空軍基地」(RAF Croughton)附近開車時，涉嫌逆向行駛，結果撞倒一名騎摩托車的青年鄧恩(Harry Dunn)，後者當場死亡。

據報導，安妮的丈夫薩庫拉斯曾在「克勞登皇家空軍基地」工作，而該基地其實是美國駐英的一個情報收集站。美國大使館已向死者家屬表達慰問，但強調「不輕言放棄」外交豁免權，會跟英方保持密切聯繫。

首相強生說：「我不認為利用外交豁免權來逃避刑責是正確的做法，希望肇事者可以回來英國接受調查。如果我們不能解決這個問題，我會親自向白宮提出。」