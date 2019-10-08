派遣工會理事長遭不當解雇　派遣公司聲明「不知道他是工會幹部」

▲台灣勞動派遣產業工會今（8）日在法律顧問的陪同下，到勞動部提出「不當勞動行為裁決」。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣勞動派遣產業工會今（8）日在法律顧問的陪同下，到勞動部提出「不當勞動行為裁決」，因為台中榮民總醫院（以下簡稱中榮）傳送勞務採購案在今年8月由美傑環保股份有限公司得標；派遣產業工會指出，該會的理事長在面對新公司面試時表明自己的工會理事長身分後，隨即遭到調職，理事長不願配合就遭到解雇。對此美傑公司執行長黃子豪回應，所有派遣工都是經過正常的遴選程序，並不知道這名吳月霞女士是工會幹部，非針對她個人。

派遣產業工會理事長吳月霞今日到勞動部前陳情，她指出自己在中榮工作近20年，這期間一直都是以派遣工身分任職，直到今年8月中榮的，送勞務採購案在今年8月由美傑環保股份有限公司得標後，並在8月23日進行員工個面試，當時自己是由美傑公司執行長黃子豪親自面試，在面試現場就表明自己是工會理事長，並反映了許多同事的工作條件及工作環境需改善的問題。

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不料，美傑公司要求吳月霞配合調職未果，竟直接將她解雇，因此吳月霞今天才會會同律師到勞動不提出「不當勞動行為裁決」。

黃子豪表示，所有的派遣員工皆是經過正常的遴選程序選出來的，在面試當下其實都會詢問員工是否可以配合公司政策進行職務調整，若是無法配合者將不予以錄用，其實調動職務者並非只有吳月霞一人，也有其他人被調動職務，也有部分人員因不願配合因此遭到解雇，吳月霞並非個案。

另外，針對吳月霞質疑自己是因為工會幹部身分遭到刁難一是，黃子豪則回應「不知道她是工會幹部」，他強調並不會因為她的身分就進行針對性的作法，目前續聘的派遣員工有8成以上，這些人皆是願意配合公司政策的人才得以續聘。

