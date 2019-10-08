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三星Q3財報預測優於預期　但與去年同期相比下滑56％

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▲三星預期第三季利潤與去年同期相比可能會下滑56％。（圖／路透）

▲三星第三季營業收益預期與去年同期相比下滑56％。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

三星（Samsung）Galaxy Note 10智慧型旗艦手機在全球熱銷，推升營收，該公司今（8）日公佈第三季的預估營業收益將優於預期，但比去年同期下滑超過五成，且受華為禁令影響，三星的記憶體晶片業務依然銷售疲軟。

據《CNBC》報導，三星預期第三季營業收益與去年同期相比可能會下滑56％至7.7兆韓元（約新台幣2150億元），但優於Refinitiv SmartEstimate預估的7.1兆韓元（新台幣1980億元）。

請繼續往下閱讀...

三星表示，在韓國已經賣出1百萬支5G手機，Galaxy Note 10也成為韓國最熱銷的旗艦手機。

此外，美國對華為禁令於三星來說，就像是雙面刃，華為新款手機Mate 30無法搭載Android系統也無法使用如Play Store和Gmail等應用程式。

Cape Investment & Securities分析師朴成俊（Park Sung-soon）表示，如果華為禁令不解除，三星就會減少一個強勁對手，而且曾經棄用華為的消費者也有可能再次成為三星的用戶；不過，華為同時也是三星記憶體晶片的主要客戶，且三星的利潤有三分之二來自晶片業務，手機的銷售規模遠小於晶片業務，約僅佔整體獲利的20％，華為的困境也衝擊了三星營收。

朴成俊指出，強勁的手機銷售量，並無法解決三星所有的問題，倘若記憶體晶片的業務持續低迷，三星的營收也無法提振。

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