LIVE／2019國慶預演登場　民眾一早卡位搶看樂儀隊、重機表演、IDF戰機衝場

記者蔣婕妤／台北報導

2019雙十國慶即將在10日正式登場，總統府前8日搶先進行預演。國慶預演節目預計8日下午1點15分開始，一路進行到4時，不少民眾早早就到府前卡位，搶看國慶精彩演出。

今年國慶主題為「攜手世界、台灣耀飛」，總共分為三大環節，分別是序幕暖場、國慶大會及主題表演。

國慶當日序幕暖場節目將在一早8點45分展開，由陸軍專科學校熱舞演出「旌鼓齊鳴舞動青春」，接續樂旗展演「台灣的脈動飛躍的能量」，以及由醒獅團帶來「舞動台灣獅耀國際」替大會揭開序幕。

國慶重頭戲花式操槍由三軍聯合樂儀隊帶來「軍民同心守護家園」表演，接著海軍陸戰隊上場演出「特勤菁英國安先鋒」，再由旋翼飛鷹分列式隊形出場，迎接國慶大會正式開始。

國慶大會內容包含國歌領唱，並由身兼主席的立法院長蘇嘉全及僑胞代表致詞，備受外界關注的總統講話，也會由總統蔡英文在大會階段最後致詞。

正式的主題表演也很精彩，包含三軍樂儀隊與快反連的精彩演出，另外還有超震撼的憲兵指揮部快反連帶來重機表演，最後重頭戲則是空軍IDF經國號以及空軍雷虎AT-3教練機衝場。

國慶花車部分今年共計23部花車，其中，備受關注的是台船、漢翔首度參與，而漢翔花車上的「勇鷹號」更成為焦點，展現出蔡英文政府「國機國造」的重要政策。2019台灣英雄大遊行隊伍，也將在國慶大會當天上午10時54分左右，在憲兵快反連的帶領下，行經國慶大會觀禮台前，其後國慶籌委會的花車展演緊接在後。

遊行隊伍將於行經大會觀禮台後，在愛國西路集結整隊，預計於11時40分進入市區，於大會周邊道路進行大遊行，包含館前路英雄谷。文化總會副秘書長李厚慶提到，這次遊行要特別感謝捍衛台灣的國軍弟兄，邀請樹立官兵學習典範的國軍楷模一同出席國慶大會。現場將以車隊遊行方式接受民眾的加油打氣，另外當天也會準備超過1萬隻的小國旗，開放民眾免費索取。此外，隊伍經過英雄谷的時後將會播放職棒30周年主題曲及五月天歌曲「最好的一天」，炒熱氣氛。

▲漢翔「勇鷹號」國慶花車成焦點。（圖／記者張榮恩攝）

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