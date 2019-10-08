台灣旅宿網2.0僅1000家申請　周永暉：明年還有第二波！

▲觀光局長周永暉出席自行車旅遊年記者會。 （圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

為解決跨國旅宿網非法旅宿問題，觀光局8月底推出「台灣旅宿網訂房平台」，月底即將推出訂房功能，預估有1000家旅宿業者可供消費者查找、訂房，外界質疑台灣訂房平台的優勢在哪以及配合業者數過少。觀光局長周永暉表示，國外平台手續費較高，提供平台讓消費者、業者減輕營運負擔跟成本；目前1千多家申請是好的開始，明年還有第二波。

許多人出遊都會選擇線上訂房，但訂房平台多為境外公司，容易衍伸消費糾紛，因此交通部觀光局成立台灣旅宿網訂房平台，由政府把關，打造本土訂房網，希望讓消費者訂房更安心，但上線近2個月，卻僅有6間旅宿可訂。觀光局旅宿組7日表示，二代「台灣旅宿網」將於月底上線，除結合先前推出的訂房功能，估月底前可望有1000家旅宿業者可供消費者查找、訂房。

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雖然觀光局表示月底將有1000家旅宿業者投入，但面對國外網站競爭，台灣平台優勢在哪？周永暉出席「2019台灣自行車節」啟動記者會時表示，旅宿網2.0版期許與國際接軌，讓使用者更方便，有2個基本功能，包含國外平台手續費較高，透過一個方便的平台，讓消費者、業者減輕營運負擔跟成本；自由行時代是OTA時代，平台推出讓使用者更便利，這也是打造台灣友善環境的一部分。

另外，全台旅宿共有3000多家，月底僅有1000家旅宿業者投入，該如何刺激剩下的業者投入？周永暉說，目前有1千多家旅宿業者申請，是好的開始，今年底是第一波，明年還有第二波，擴大分母讓大家更方便，過程會做滾動式檢討，讓使用者更為便利。

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