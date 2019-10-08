「保持漂亮、早睡早起」　盧秀燕訪台中最高齡115阿嬤長壽秘訣

▲盧秀燕拜訪超時尚百歲阿嬤，阿嬤說，長壽靠這兩招「保持漂亮、早睡早起」。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

這位百歲阿嬤超時尚，台中市長盧秀燕7日利用重陽節，拜訪台中市最高齡、115歲阿嬤劉張美玉，阿嬤平時愛穿造型感十足的帽子與眼鏡，十分時髦，她分享，「化妝保持漂漂亮亮，平時早睡早起」，就是她的長壽秘訣，盧看著阿嬤神清氣爽的模樣，大讚「好漂亮、好福氣，是台中的市寶！」

▲盧秀燕握起阿嬤的手，閒聊生活起居。（圖／台中市政府提供）

昨天重陽節，盧秀燕前往西區忠誠里拜訪劉張美玉阿嬤，一進門看到阿嬤神采奕奕，直呼「子孫都很孝順，把阿嬤照顧得很好」，並握起阿嬤的手，閒聊日常生活起居，得知阿嬤平時早睡早起，中午會再小憩片刻，維持活力，家人對盧市長來訪十分歡喜，雙方相談甚歡，氣氛溫馨。

對於市長來到家裡，劉張美玉阿嬤很感謝也十分高興，還一時興起，高唱台灣民謠歌曲《望春風》，中氣十足地唱完全曲，不累不喘，盧秀燕大讚阿嬤健康、快樂又多才多藝，很開心有機會聽到這麼爽朗的歌聲，盧並致贈重陽敬老禮金及金鎖片，代表市民祝福阿嬤福如東海、富貴安康。

民政局表示，劉張美玉阿嬤雖年事已高，但精神奕奕，行動自如，時常在社區巷弄散步，平日也喜歡唱歌；飲食方面多由家人準備粥品，注重營養均衡。