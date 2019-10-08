亞洲最大1200噸吊車抵南方澳　為拆斷橋破例過雪隧縮短5小時車程

記者陳凱力、游芳男／宜蘭報導

南方澳斷橋造成6死12輕重傷慘劇，而重3百噸橋拱與1000噸橋面體，阻礙漁船通行，救災救難不落人後，啟德機械啟重工程公司派出亞洲最大1200噸吊車及750噸吊車等協助斷橋拆除，高公局更破例，讓1200噸吊車等救援吊車群，7日通行國5雪隧；1200噸吊車肩負1000噸南方澳斷橋橋體拆除重任，750噸協助9日的橋拱吊除。

▲▼啟德機械啟重工程公司的亞洲最大1200噸吊車，肩負1000噸南方澳斷橋橋體拆除重任。（圖／啟德重機提供）

南方澳斷橋一日不拆，影響南方澳漁港500多艘漁船生計，但為了檢方的證據保全，交通部調來的萬噸級海上升降平台船「宏禹一號」，於5日停泊蘇澳港，是作為南方澳斷橋拆除時的工作平台。而斷橋的橋拱，重300噸，兩側橋墩各重100噸，橋面結構體重1000噸，斷橋共重1500噸。

拆斷橋第一階段是9日由萬噸級海上升降平台船「宏禹一號」為工作平台，由平台上啟德750噸及另部650噸吊車等重機組，將300噸橋拱整座吊到蘇澳碼頭置放，預計24小時完工。

第2階段是兩座橋墩各整座吊起，而1000噸橋面結構是預計切成2至4塊拆除，由1200噸吊車等重機組吊至於蘇澳港碼頭，第2階段工期預計約5天。

啟德重機公司表示，7日晚，1200噸吊車由新竹總公司出發，750噸吊車由台中港出宜蘭蘇澳港，感謝宜蘭蘇澳港超高效率的救災指揮中心指揮下，也感謝高工局破例讓啟德的救援吊車群，拖車群行駛雪隧，至少減少5小時的車程以上，1200噸吊車已經率先抵達到蘇澳港囉。

▲▼救災救難為先，高公局破例，讓亞洲最大1200噸吊車等救援吊車群通行國5雪隧。（圖／啟德重機提供）

有關南方澳跨海大橋災害搶救施工，啟德重機公司指出，機具提供是履帶式吊車750噸一部，油壓式1200噸及750噸各一部。施工項目包括，被橋壓毀魚船吊上岸，毀損的橋樑清除吊離，施工時間約半個月。

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