熱血車手注意！高雄松藝路「區間測速」宣導期快結束　11月起開罰

▲高雄市松藝路區間測速宣導期將結束，11月起開罰。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

高雄市鳥松區松藝路從5月開始啟用區間測速後，經過半年的宣導期，將在11月份正式開罰，這也是交通大隊「科技執法」的首部曲，後續將針對機車騎上人行道、高雄式左轉進行監測取締。

交大指出，松藝路的路廊不大，全長約1.8公里，不過因連結三民、鳥松、仁武等地，成為該地區的「重要道路」，不過也因紅綠燈較少加上山坡路段，來往車輛會不自覺加速，導致2019年1月到8月間就發生48起車禍，較去年同期相比，增加了4件，縱使該路段已設置測速照相機，仍無法有效降低車禍事件發生，因此交大進一步決議引進區間測速。

交通大隊長陳文耀說，松藝路區間測速路段速限為40公里，雙向監測點距離約1.3公里，若要合乎法定速限，車輛行駛時間約為118秒，若時速超過51公里以上就會告發，這也是維護用路人安全下不得不施行的辦法。

所謂「區間測速」就是以車牌辨識以及超速判定等功能作為基礎，當駕駛人進入監測範圍後，便會將車牌及車速紀錄在系統中，透過無線網路傳送給後端作為計算平均速度的依據，再加上松藝路並沒有其他叉路可迴避，一旦違規後，影像及速度等資訊均會推送到交大的舉發平台，後續再由員警進行認證舉發，簡單來說，某段路總長為1公里，當速限為60公里，從起點到終點間要超過60秒才能符合速限規定。