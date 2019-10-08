《甘味》男星爆販毒遭收押禁見！高盟傑曾欠下鉅款...隋棠2年前還替他說情

▲《甘味》男星驚爆販毒，遭收押禁見。（圖／翻攝自高盟傑臉書、YouTube）

記者白珈陽／台中報導

曾5度入圍金馬、金鐘獎，演藝事業前途看好的藝人高盟傑，卻連連爆出負面新聞，不但在2017年傳出欠債150萬元，甚至在拍攝《甘味人生》時跟劇組裡的每個人都借過一輪。沒想到，近日又傳出遭到台中地檢署緝毒小組查獲涉嫌販毒，檢方訊後也向法院聲請羈押禁見獲准，而日前他羈押期滿，檢方在向法院聲請續押獲准，全案目前正擴大偵辦中。

高盟傑2017年被爆出欠許多藝人和身邊朋友債，就連隋棠也是債主之一，隋棠還為此在臉書溫馨喊話，「相信他有能力時便會還，而且人都有低谷和需要被幫助的時候」，而當時的高盟傑還曾上節目說明欠債始末，表示自己因為心軟幫忙朋友換票，卻遭背叛拿到芭樂票，好不容易紓困些許，又有朋友上門求救，讓他前後扛了百萬債務，只能一直向友人借錢補坑，自己也是受害者。

風波一波未平一波又起，2019年3月又有一名身障女粉絲出面指控，高盟傑不斷向她借錢卻不還，另外替粉絲代收近500萬元的款項也私吞，之後人間蒸發，避不見面，而如今又被爆出涉嫌販毒遭到收押，處境相當難堪。

據悉，高盟傑與同夥8月1日被台中地檢署查獲涉嫌販賣海洛因及安毒，檢方訊後認為他涉嫌重大，且牽涉許多人，案情也還需要深入調查，因此向法官聲請羈押禁見獲准。10月1日他羈押期屆滿2個月，檢方再度聲請續押獲准，全案將擴大偵辦中。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

教室當摩鐵...班導「實作交戰」女學生被抓包！ 無恥喊：時效已經過了不用賠



超詭異車禍！騎士「降落」酷比車頂 她屈膝穩躺...警見這幕傻眼：太離奇了



台南砂石車撞天橋！車斗頂橋、頭懸空「翹孤輪」 民眾一見嚇傻