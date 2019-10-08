台南某高工學生霸凌聽障同學「打耳光+巴頭」　網友憤慨：看了好難過

▲台南某高中1名聽障生，遭同學言語及肢體霸凌，聽障生十分氣憤，但相當無助無奈。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO出一段影片，片中是某高中班上同學，用言語及動手霸凌1名聽障學生，該名聽障學生雖生氣地多次制止對方，叫對方不要再弄了，但仍遭其他同學，多次動手打耳光、打頭，該名聽障學生顯得相當無助，影片PO出引起網友公憤，一片撻伐聲。

該名網友PO出一段台南某高中學生，在教室霸凌聽障學生的影片，疑在下課時間，有1名聽障學生遭一群同學，時不時「問候」對方母親，有人還伸腳踩在該名學生的桌上，聽障學生出言制止撥開，對方還故意再踩，並踼桌子。

聽障學生很生氣，出言制止，此時另有名學生上前動手推打聽障生的頭、耳光並出言辱罵，只見該名聽障生一臉氣憤無奈，對比霸凌他的學生之囂張戲謔聲，該名聽障生顯示相當無助。

影片一出，令看到影片的網友十分氣憤，一片對霸凌他人的學生一片撻伐，有網友說：「一群垃圾同學，一直問候別人老母是怎樣啊⋯⋯ 無聊幼稚行為當有趣，枉費當人還不如別出生」、「可憐，聽障是他願意嗎？無知的屁孩」、「好可惡，看了好難過！」、「正常人被霸凌就夠讓人神共憤了，欺負殘障人士還得意洋洋，你爸媽知道一定丟臉死了！」、「他們欺負殘障人士是想為以後鋪路，因為他們以後也想當殘障人士…」、「真的很白目」、「帶回家讓爸媽再教育，順便讓他的父母看看家庭教育有多失敗」……。有的網友還揚言要肉搜這些霸凌的學生。

有民眾向台南市教育局檢舉，希望市府能制止這種霸凌同學的行為，目前教育局正深入調查了解中。