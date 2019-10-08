示威遊行癱瘓交通！　遊覽車司機「0收入」...公司大動作裁員

▲港警在港鐵站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》爭議從6月開始持續不斷，期間港鐵已成為破壞衝擊的目標，車站內多次爆發警民衝突，加上4日又通過《禁蒙面法》，讓示威遊行變得更加激烈。據悉，由於示威遊行讓交通癱瘓，香港除了計程車司機收入下跌多達5成之外，遊覽車司機的收入也幾乎是0，讓許多家庭陷入困境。

綜合港、陸媒報導，香港修例風波嚴重影響交通運輸業，港鐵設施多次遭示威者破壞，導致部分站點停運、旅客縮減，甚至有遊覽車司機收入已為零，隨後遭到裁員。除此之外，香港航空業也受到重挫，國泰航空客貨運量均出現兩位數跌幅，香港航空則向員工實行減薪和無薪假計畫。

據悉，一名在香港從事司機20多年的梁先生表示，由於示威活動進行，讓大量遊客不敢來港，香港計程車司機機營業額銳減，普遍降低3成以上，其中夜班司機狀況最糟。據悉，過去夜班計程車司機一晚的營業額大多可達1,000港元（台幣約3,928元），但近期連賺到500元（台幣約1,964元）都變得困難。

▲港鐵車站遭到示威者破壞。（圖／達志影像／美聯社）

香港汽車交通運輸業總工會的士司機分會7日發出公開信，強烈譴責暴徒無法無天的行為，並表示，「從6月以來，示威者堵塞交通等行徑，已讓司機的收入下跌3至5成，希望特區政府盡快訂定措施來止暴制亂。」

據悉，港鐵先前表示，截至10月4日，共有83個重鐵車站及42個輕鐵車站遭到破壞，涉及大量港鐵設施，包括800部出入閘機、500部售票機、400部輕鐵票機、700部監視器、12部升降機及10個車站出入口等需要關閉；其中旺角、太子及沙田站更是「重災區」，多次被示威者重複破壞。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

