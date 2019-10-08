韓「咖啡紙杯垃圾桶」要價20萬！　貴到都能買汽車了

實習記者羅明輝／綜合報導

最近在南韓忠清北道堤川市的街道上，出現了兩個造型奇特的垃圾桶，外觀看上去就像是大型的咖啡紙杯，不過更讓人震驚的是，這樣的垃圾桶一個竟然要價780萬韓元（約新台幣20萬元），相當於一輛小型汽車的價格。對此，民眾忍不住質疑，由政府大手筆所設置的垃圾桶，是否真的具實用性。

根據南韓《中央日報》報導， 這種垃圾桶高1.5公尺、寬1.1公尺，主要用途就如同它的造型所示，專門用來回收民眾喝完的咖啡紙杯。不過由於垃圾桶外側只有標示了「pet cup」的字樣，絕大多數的民眾經過時，都不清楚它到底可以丟入什麼樣的垃圾，因此在設置了一個月後，成效明顯不盡人意，扔在裡頭的一般垃圾甚至比紙杯還要多。

▲ 南韓忠清北道堤川市的街道上出現「咖啡紙杯型垃圾桶」 。（圖／翻攝유닛박스推特）

據悉，購買「咖啡紙杯型垃圾桶」是堤川市議會「產業建設委員會」在去年5月提出的計畫，希望可以設置兼具安全、美觀，大小適中的垃圾桶，並透過當地政府的宣導，以提升民眾垃圾分類的觀念。上個月經過堤川市政府的核准，便在堤川車站及義林池邊公園兩個區域分別設立了一個。

儘管政府稱，希望未來能將款垃圾桶推廣到其他觀光景點及公共地區。不過，不少民眾似乎都不領情，質疑為何區區一個垃圾桶就要這樣的高價，是不是「其中有什麼秘密」；也有人提到，雖然政府的初衷是好的，不過這種垃圾桶的CP值實在太低，價格昂貴、佔空間卻又只能丟入紙杯。

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