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長輩說媳婦「臉肉肉的」！婆婆：膠原蛋白啦…打一通電話　網讚：根本妳媽

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女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO聽到長輩對婆婆說，「欸！妳媳婦是不是都沒有變瘦啊！」（圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名人妻分享她和婆婆的日常互動，獲得超過5000人按讚。有人看了超羨慕直呼，「妳確定那是妳婆婆？根本是妳媽啊。」

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團說，最近婆婆的姐妹、老公的阿姨來家裡聊天。她分享三人的對話：

請繼續往下閱讀...

老公阿姨：欸！妳媳婦是不是都沒有變瘦啊！
婆婆：妳怎麼講話那麼夭壽啦！人家變瘦很多好不好！
老公阿姨：喔！臉都還是一樣肉肉的啊！
婆婆：那叫膠原蛋白好不好！妳不要這樣講她啦！她瘦很多了！
（老公阿姨離開後⋯）
婆婆：不要放在心上喔！
原PO：我沒事啊！
婆婆：阿姨就是這樣！唉！妳不要在意喔！
原PO：我知道啦！哈哈！

▼網友紛紛大讚原PO的婆婆人超好。（圖／示意照／CFP）

婆婆、媳婦、婆媳、公公、公婆。（圖／CFP）

原PO表示，之後又聽到婆婆在房間和阿姨講電話，「妳真的是，不要這樣講我媳婦好不好？很傷人欸！」她寫道，「謝謝婆婆，我知道我臉很大，臉小的那天代表我去打肉毒了。」

對此，許多網友留言，「婆婆真的人很好」、「每次看妳文章都覺得妳婆婆超挺妳的，我媽都不一定這樣挺我了，哈哈」、「很棒的婆婆，我都胖到一直被笑」、「妳確定那是妳婆婆？根本是妳媽啊。」

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