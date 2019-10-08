文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

▲雙方締結姐妹館簽約儀式圓滿完成，開啟台泰國際文化交流的嶄新篇章。（圖／故宮提供）

記者崔至雲／台北報導

國立故宮博物院與泰國國家探索博物館機構（National Discovery Museum Institute, NDMI）於7日締結姐妹館，由故宮院長吳密察與泰國國立暹邏博物館館長Mr. Rames Promyen代表簽訂合作備忘錄。

故宮說明，雙方基於交流互惠原則締結姐妹館，象徵故宮接軌國際、領航文化新南向的亮眼實績，未來期待透過彼此友好的合作關係，深化展覽、研究、教育推廣各領域研究，開啟台泰國際文化交流的嶄新篇章。

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故宮表示，此次與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館，是繼美國舊金山亞洲藝術博物館、日本大阪市立東洋陶磁美術館、蒙古科學院、韓國國立中央博物館、美國丹佛藝術博物館之後，故宮正式簽約締結的第6間姐妹館，國際交流成果斐然。泰國國家探索博物館隸屬於泰國總理直轄的知識管理暨發展辦公室，肩負泰國文化教育提升、創新設計與產業鏈結。強調藉由創新科技展陳方式，觀察內省泰國社區、信仰、生活方式及在地智慧，讓民眾享受單純學習的樂趣，並透過博物館合作網絡組織，讓博物館發揮影響力，創造一個可持續發展與終身學習的社會。

▲國立故宮博物院與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館，由左至右依序為：故宮登錄保存處岩素芬處長、黃永泰副院長、吳密察院長、泰國暹羅博物館館長Mr. Rames Promyen、泰國暹羅博物館館長室主任Ms. Sukumal Phadungsilp、故宮圖書文獻處宋兆霖處長、王士聖參事。（圖／故宮提供）

除了與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館，故宮10月也充滿濃濃的「泰」式風情！至10月31日故宮南院「故宮亞洲藝術節—泰國月」，推出「薩瓦蒂泰－故宮泰文化特展」、系列講座、泰國電影院、文化體驗、主題書展、國際策展工作坊、假日美食文創市集等豐富活動，歡迎民眾闔家蒞臨，感受泰國文化的百變風情。更多活動詳情，請參閱活動網頁。

▲國立故宮博物院與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館，由故宮院長吳密察（左）與泰國國立暹邏博物館館長Mr. Rames Promyen（右）代表簽訂合作備忘錄。（圖／故宮提供）