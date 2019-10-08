連女友也不放過！業餘賽車手涉「非法吸金2千萬」...招攬投資期貨遭起訴

▲業餘賽車手涉嫌非法招攬投資期貨，吸金2000萬元遭起訴（示意圖／記者周宸亘攝）

記者戴若涵／綜合報導

業餘賽車手王芃迪涉嫌不法吸金2000萬元！他遭指控，打著每月保證獲利3%至16.67%的口號，招攬他人投資地下期貨選擇權，受害人數達12人，名單一攤開，就連王的女友也名列其中。台北地檢署調查發現，王並無期貨交易相關證照，依違反期貨交易法、銀行法將他起訴。

涉嫌吸金被起訴的王芃迪2016年曾因與他人在碧潭競速，導致車輛翻覆，登上新聞版面，還曾遭爆料積欠25萬元的裝潢費，可說是爭議連連。

根據檢方調查，王芃迪以投資股票、期貨為業，但卻沒有相關證照，2015年至2018年間，涉嫌私自向女友、車友等12人招攬期貨投資，並宣稱每月保證可獲利3至16.67%，替投資人經營期貨交易。

事件曝光後，王男否認招攬交易，強調那些人都是見到他投資期貨操作績效不錯，主動找上門的。但這一席話並未被檢方所採信，仍依違反期貨交易法、銀行法將他起訴。

另外，王芃迪的母親則因涉嫌提供銀行、證券帳戶給兒子使用也挨告。但檢方認為，王母只是單純出借戶頭，並不清楚資金來源，沒有參與吸金，給予不起訴處分。

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