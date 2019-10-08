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快訊／黃國昌再爆新北橋梁檢測落入陳明正之手　痛批「不把人命當回事」

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▲▼黃國昌召開「橋梁檢測都在騙，公眾安全誰把關」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲黃國昌召開「橋梁檢測都在騙，公眾安全誰把關」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌日前揭露，陳明正、張綵宸團隊透過健行科大、萬喬豐工程顧問公司在全國各地承接橋梁檢測標案，再自行轉包牟利。黃國昌8日再召開記者會，指出新北市政府的橋梁檢測案表面上是由「萬鼎工程股份有限公司」取得，實際上卻是透過轉包再交給「萬喬豐」進行橋梁檢測，其中橋梁檢測之「品質查證」，竟是由實際進行檢測的萬喬豐審查，痛批新北市政府根本不把人命當一回事。

黃國昌8日上午召開「橋梁檢測都在騙，公眾安全誰把關」記者會，包括時代力量新北市第一選區立法委員參選人張衞航、時代力量新北市第十二選區立法委員參選人賴嘉倫、交通部運輸研究所副所長陳天賜、交通部公路總局養路組設計科科長楊秉順、公共工程委員會工管處處長何育興及公共工程委員會企劃處副處長羅天健等人皆受邀出席。

黃國昌表示，他在追查南方澳大橋的案件中發現，陳明正及張綵宸團隊透過健行科大、萬喬豐工程顧問公司在全國各地承接橋梁檢測標案，過去五年以來從北到南、從中央到地方取得上億元標案，「根本是利用橋梁檢測進行斂財」。

黃國昌也於會中譴責宜蘭縣政府，「我從上禮拜開始要的橋樑檢測報告、合約到今天還不給，請問宜蘭縣政府打算遮掩到什麼時候？我上次在記者會中出示的所有資料都是我自己想辦法取得的，宜蘭縣政府要擺爛到什麼時候」？他說，或許現任宜蘭縣長林姿妙覺得很委屈，但是所有政府的施政都具有延續性，該徹查到底就應該徹查到底。

黃國昌說，在他追查後發現，新北市的橋梁檢測中不僅又落入陳明正、萬喬豐不肖團隊的手上，依照交通部相關規範，為了控管橋梁檢測的品質（QC, Quality Control），橋梁檢測結果必須由獨立第三方，進行「品質查證」（QA, Quality Assurance）之審查，但新北市橋梁檢測之「品質查證」，最後竟是由實際進行檢測的萬喬豐審查。

「胡搞瞎搞、造假到這種程度莫名其妙，有把人命當回事嗎？」黃國昌痛批，交通部針對一般橋梁採用DERU目測檢視法，萬喬豐在報告中填寫良好，卻遭人投訴橋樑劣化程度嚴重，他質疑「到底怎麼檢測、查核的？讓兩家公司私底下瞧一瞧就沒事」？黃國昌說，新北市每年花費好幾千萬座橋梁檢測，結果卻是這個樣子，根本沒有把納稅人的錢當錢、不把人命當一回事。

楊秉順回應，依照規定QA、QC以同一單位來做確實會有球員兼裁判的疑慮，以公路總局的立場是不容許有這種事情發生，QA應由另一方辦理，至於整個規範與解釋權還是要交由交通部說明。

陳天賜表示，若有檢測不實之情形，運研所會有外部稽核機制，這部分107年是由中華顧問工程司辦理，新北市則抽了9座橋樑進行外部稽核，若查到有橋樑檢測作業不實，也有些扣分機制。

何育興則說，針對交通部目前的橋梁檢測制度，公共工程委員會目前正在盤點，確認機制面有無缺漏、或者需要加強改進的部分，橋梁管理也是其中的一大重點，有關各機關須填列資料，包括確實程度與後續查證，公共工程委員會都會要求必須確實辦理。

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