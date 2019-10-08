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不辦國慶升旗遭批「拿愛國騙選票」　侯友宜霸氣回：一生都奉獻國家

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▲▼汐止警追毒蟲殉職　侯友宜：因公死亡，從優撫恤。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨主席吳敦義指示藍營執政縣市在國慶日升旗，但新北市政府卻決定不舉辦升旗典禮，市長侯友宜因此遭到警大教授葉毓蘭批評「太超過、把愛國拿來騙選票」。對此，侯友宜8日表示，「升旗活動元旦會擴大舉行」，他是中華民國養大的，一生都奉獻給中華民國。

由於新北市在國慶日有自己的活動安排，所以計劃在元旦再擴大舉辦升旗典禮，但葉毓蘭在臉書批評「新北市政府以國慶日與明年元旦的日期接近，決定不辦升旗典禮，會不會太超過了？別告訴我新北市政府連為國家的生日辦個升旗典禮 ，都沒有能力？」

葉毓蘭表示，侯友宜在警察大學當學生時，除了下雨之外，也是每天升旗，可沒有因為星期一跟星期二太近的原因就取消升旗！愛國心與對國家的認同，是需要潛移默化的，別學壞了，把愛國拿來當成騙選票的工具。

對此，侯友宜則回應，他是中華民國養大的，一生都奉獻給中華民國，愛國心都不容質疑，他全心全意守護新北市民的安全，就是一個愛國的表現，他在當刑警時，在槍林彈雨、生死交關時，不顧自己的安全，願為國家犧牲，「愛國在我心目中根深柢固、永不改變。」

另外，國民黨中央要求黨籍縣市首長擔任韓國瑜地方競選總部主委，侯友宜說，他選市長時最重要就是贏得400萬新北市民的支持，所以400萬市民都是他的競總主委，當選後把市民交付的事情，當成最重要的事來處理。

他強調，競總主委只是一個名號，最重要是有沒有把人民放在自己的競總主委位子上，才是最重要的事；距離大選還有一段時間，他希望先以新北市政為優先，選舉先放一旁。

超越藍綠，就靠她了

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