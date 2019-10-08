《返校》還有後續！8學生誤闖翠華中學　外傳「惡夢再續」上市10天3刷！



▲《返校-惡夢再續》補完翠華中學謎團，掃描小說內頁QR Code還可觀看遊戲名場面動畫。（圖／尖端出版提供）



記者林育綾／台北報導

改編自赤燭團隊製作的遊戲《返校》電影票房突破1.7億，成為今年聲量最高的作品之一！而外傳小說《返校-惡夢再續》描寫遊戲事件的全貌，8名學生誤闖案發地翠華中學，包含故事謎團的初始、更多不為人知的細節及驚人的結局，上市10天就達到3刷、銷售破萬本成績，近來因為電影熱映又造成一波收藏熱潮。

《返校-惡夢再續》由國內暢銷靈異作家笭菁執筆，描寫台灣赤燭團隊在2017年上架的《返校》遊戲的事件全貌。該遊戲在當年上市後獲得壓倒性好評與話題，更一度躍上世界最大遊戲平台「steam」全球第3名，拿下多項遊戲大獎，如今2019改編的電影版更創下驚人票房，還獲得第56屆金馬獎12項入圍肯定。



▲電影版《返校》創下1.7億票房、金馬獎入圍12項肯定。（圖／牽猴子提供）

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外傳小說的封面設計，採用霧面與亮面交錯的局部上光處理，換個角度可以看到經典的「亡者之手」設計，不僅恐怖感倍增，也對原作獻上敬意。而除了文字與黑白插圖外，掃描每章節的扉頁QR Code，可即時觀看相對應的遊戲場景影片，體驗身歷其境的「返校」恐怖，包括學校禮堂、布袋戲社、方家佛堂等名場面一應俱全。



▲掃描小說內頁，可即時觀看相對應的遊戲場景影片，體驗身歷其境的「返校」恐怖。（圖／尖端出版提供）

《返校-惡夢再續》故事描述翠華中學發生著名屠殺慘劇的多年後，荒廢的學校面臨拆毀的命運，因緣際會集結的8名少男少女，在試膽與散心的氛圍下，前往拆遷在即的翠中打卡；但徘迴於校園的厲鬼，早已等待誤入的羔羊⋯。

小說在上市當天就熱銷再版，10天創下3刷破萬本成績，目前總銷售約1.5萬本，近來由於電影熱映，又形成一波話題，被稱為是《返校》系列的玩家與影迷必收藏的補完作品！



▲《返校-惡夢再續》封面與內頁由赤燭團隊原班人馬親自繪製。（圖／尖端出版提供）

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