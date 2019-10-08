智慧販賣機進入校園　羅文嘉批：目的是賺錢卻說成教育「令人作噁」

▲羅文嘉、柯文哲。（合成圖／記者季相儒、林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市教育局在國中小、高中建置智慧販賣機，強調是推動智慧支付，卻掀起各界議論。台北市長柯文哲表示，智慧城市，大數據或什麼人工智慧販賣機、無現金交易勢在必行。民進黨秘書長羅文嘉則說，自動販賣機全面返校，目的是賺錢，要分辨清楚，不要說成是教育，那令人作噁。

對於智慧販賣機進入校園議題，有家長顧慮洩漏個資的問題，但柯文哲8日說明，大數據、人工智慧販賣機、無現金交易等，勢在必行，既然有人提及個資保護問題，已交代資訊局訂一個專章。羅文嘉則連3日PO文談及智慧販賣機議題。他認為，自動販賣機全面返校，目的是賺錢，就如同彩虹媽媽進入晨間活動，目的是宗教，這些都是事物真正的本質，要分辨清楚，不要說成是教育，那令人作噁。

羅文嘉提到，有家長向他反映，「明明就是配合廠商讓自動販賣機自動返校，卻大言不慚說是學習人工智慧」。他直言，對自動販賣機廠商而言，這是生意，目的是賺錢，絕不敢說是為了教育，為了教孩子理財。只有市長與教育局官員，為了掩飾違法，且教育部早有規定，販賣機不得入校，以及背後豈人疑竇的過程與動機，才會說要讓孩子學習自動支付與智慧交易。他強調，這是國家出錢辦的學校，最高理念是教育，不是商業。

另外，民進黨主席卓榮泰7日在臉書指出，柯文哲在2018年的7月13日曾說應該把自動販賣機廢掉，學校販賣機不准賣塑膠瓶裝水，2019年10月6日柯文哲卻認為，不准人工智慧（自動販賣機）進入校園是「因噎廢食」。他質疑，「才過一年三個月，就變了？為何要廢為何能進要講清楚？」

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