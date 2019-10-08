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「世紀聯姻」破滅！港交所放棄併購倫交所　李小加：符合股東利益

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▲倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group, LSEG）。（圖／路透社）

▲「倫港世紀聯姻」將形成一個覆蓋亞歐美三大時區的交易所集團，市值有望超過700億美元。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

倫敦證券交易所上月拒絕香港交易所提出的1.2兆收購提議，隨後傳出港交所有意加價2成，但其今（8）早發佈公告，稱不繼續進行有關合併的要約。港交所行政總裁李小加表示，是因為未能取得倫敦證交所管理層方面積極回應，所以決定放棄收購，「這不是容易決定，但卻是最符合股東利益的決定。」

李小加指出，過去幾十天和眾多監管機構以及大量的倫敦證交所股東接洽，「我們比以往任何時候更加確信兩大交易所聯姻的戰略價值和巨大潛力。當然希望讓倫敦證交所能夠像我們一樣，清楚看到這次聯姻的劃時代意義，但是，很遺憾，由於未能說服他們認同聯姻的願景，我們不得不做出今天的決定。」

▲▼ 李小加發表網誌。（圖／翻攝自香港交易所官網）

▲ 李小加發表題為《放棄與堅持》的網誌。（圖／翻攝自香港交易所官網）

至於為什麼堅持向倫敦證交所公開「提親」，李小加表示，熟悉國際併購的專業人士都知道，這種形式的要約雖不是家常便飯，但在特殊時刻，這種做法並不罕有；儘管聯姻充滿挑戰，港交所仍硬著頭皮去「提親」，主要因為「過了這個村，就沒有這個店了」，如果那時還不去做，就可能永遠錯過爭取這個極具戰略價值的項目的機會。

他提到，如此重要的交易所併購要取得成功，通常需要藉助天時、地利與人和，面對今天的一切，縱然再不捨，縱然再糾結，放棄已經是必須做出的理性選擇；因為已盡了最大的努力，所以也無悔無憾，港交所連接中國與世界的決心不會變，立志成為國際領先亞洲市區交易所的願景也不會變。

▲港交所交易大堂。（圖／新華社提供）

▲港交所交易大堂。（圖／新華社提供）

港交所9月11日宣佈向倫交所提出收購，總代價達296億英鎊（約新台幣1.2兆），條件之一是倫交所要放棄收購財經資訊平台Refinitiv，但倫交所董事會認為港交所提出的併購案存在基本上的瑕疵（fundamental flaws），並於13日予以否決，決定按照原定計劃收購Refinitiv。

值得注意的是，倫交所特別提到，港交所的股權本質上不確定（inherently uncertain），而香港目前的政治狀況更加深相關不確定性，並質疑港交所長久擔當市場策略性門戶的角色。倫交所甚至提到，與上海證券交易所的互惠合作關係，是倫交所會優先選擇又直接的方式，可藉此開拓中國大陸市場業務。

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