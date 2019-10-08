Apple Watch將加入「睡眠監測」功能？App截圖透端倪

▲「睡眠監測」功能並未出現在Apple Watch Series 5上。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

眾望所歸的「睡眠監測」功能並未出現在Apple Watch Series 5上，成為發表會上的遺憾之一，不過日前有網友發現，由蘋果官方發布的「鬧鐘」（Alarms）應用程式截圖中竟顯示著「Sleep」（睡眠）字樣，外媒推測這可能就是蘋果官方的Apple Watch睡眠監測功能。

若想戴著Apple Watch監測睡眠狀況，用戶須另行下載第三方應用程式。不過先前曾有消息指出，蘋果可能在秋季發表會（9月10日）上，為Apple Watch推出全新的「床上追蹤時間」（Time in Bed tracking）功能，用以全面了解使用者的睡眠情況，包括睡眠品質、噪音、移動（movement）情況等等，不過最終這項功能並未在Apple Watch Series 5上實現。

日前網友馬爾辛科夫斯基（Daniel Marcinkowski）在推特表示，自己蘋果App Store上發現由蘋果官方發布的「鬧鐘」應用程式截圖中，竟出現「Sleep」字樣，而下方一小段文字則寫著「在睡眠應用中設定你的就寢和起床時間」，外媒推測，這可能就是蘋果為Apple Watch打造的睡眠監測App。

▼網友發現「時鐘」App出現「睡眠」字樣。（圖／twitter／@dmarcinkowski_）

從截圖來看，此功能類似於iPhone時鐘應用程式裡的「就寢時間」功能。以此判斷，蘋果應該要為Apple Watch 加入睡眠監測功能。不過目前此功能都未出現在watchOS 6.0.1或watchOS 6.1 beta系統版本上。

「睡眠監測」是蘋果健康監測體系中不可或缺的一環，在iOS 13發布前，彭博社就曾報導蘋果正在Apple Watch上測試睡眠追蹤功能。自watchOS 6開始，用戶可自行刪除一些內建應用程式，為此，蘋果才將官方的「時鐘」App上架App Store。而顯然地，蘋果似乎沒有意識到該應用程式的截圖預覽中出現了尚未引用的功能，不過目前該截圖已自App Store上撤下。

▼目前該截圖已自App Store上撤下。（圖／截自蘋果App Store）

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