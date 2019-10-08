台海若開戰　美智庫：38%美民眾支持美軍介入

▲ 美國民眾對於美軍介入台海戰爭的支持度創新高。圖為美國海軍史塔森號驅逐艦,USS Stethem DDG 63。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

財團法人國家安全研究院在最新出版的「國防安全研究院週報」中提到，美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）今年9月發布的民意調查中，有38%的美國民眾支持美軍在中國侵入台灣時，出兵介入台海戰爭，這樣的支持率創下了該調查例年來的新高。

國安院決策推演中心李冠成透過分析「芝加哥全球事務委員會」的長期民調，希望了解美國民眾對於國際事務的參與程度，以及他們願意支持美軍介入海外戰爭的原因為何，以此撰寫了「美國智庫民調（1998-2019）的台海安全意涵」這份報告。

李冠成在報告中提到，「芝加哥全球事務委員會」設計了6套海外衝突的劇本，每年會分別詢問美國民眾「當這些假想情境發生時，對於美軍出兵介入的支持程度」。這些情境包括：「北韓入侵南韓」、「以巴衝突」、「中國侵入台灣」、「俄羅斯侵入北約盟國」、「伊朗取得核武」、「中日在東海發生衝突」。

▲ 今年有38%的美國民眾表態支持美軍介入台海戰爭，創下1998年至今最高的支持度最高。 （圖／翻攝自李冠成「美國智庫民調（1998-2019）的台海安全意涵」報告）

今年的民調中，「伊朗取得核武」是美國民眾最支持美軍介入的情況，支持度高達70%，至於「中國侵入台灣」則是6種情境中美國民眾支持度最末尾的，顯示初普遍美國民眾對於台海議題相對而言較為陌生。

不過，今年有38%的美國民眾表態支持美軍介入台海戰爭，創下1998年至今最高的支持度。李冠成說明，這樣的變化反映了美中兩大強權在近年來的競爭發展趨勢，「台灣作為美國制衡中國的一環，戰略的重要性逐漸上升，再加上『中國威脅台灣的議題』在美國能見度增加，因此今後可能會有更多的美國民眾開始支持美軍出兵協防台海戰事的計畫。」

▲解放軍積極機拓展海上實力。（圖／翻攝自大陸央廣軍事）

李冠成最後分析美國政黨輪替與支持程度的關係，他點出「聽眾成本」（audience cost）的重要性，「在有定期選舉的民主國家當中，領導者想升高衝突或是想介入軍事爭端，都需考量國內民意的支持與否；換句話說，美國政黨輪替導致外交方向轉變，同樣也會改變民眾對於美軍出兵海外的支持度。」

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