　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台海若開戰　美智庫：38%美民眾支持美軍介入

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲ 美國民眾對於美軍介入台海戰爭的支持度創新高。圖為美國海軍史塔森號驅逐艦,USS Stethem DDG 63。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

財團法人國家安全研究院在最新出版的「國防安全研究院週報」中提到，美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）今年9月發布的民意調查中，有38%的美國民眾支持美軍在中國侵入台灣時，出兵介入台海戰爭，這樣的支持率創下了該調查例年來的新高。

國安院決策推演中心李冠成透過分析「芝加哥全球事務委員會」的長期民調，希望了解美國民眾對於國際事務的參與程度，以及他們願意支持美軍介入海外戰爭的原因為何，以此撰寫了「美國智庫民調（1998-2019）的台海安全意涵」這份報告。

李冠成在報告中提到，「芝加哥全球事務委員會」設計了6套海外衝突的劇本，每年會分別詢問美國民眾「當這些假想情境發生時，對於美軍出兵介入的支持程度」。這些情境包括：「北韓入侵南韓」、「以巴衝突」、「中國侵入台灣」、「俄羅斯侵入北約盟國」、「伊朗取得核武」、「中日在東海發生衝突」。

▲ 今年有38%的美國民眾表態支持美軍介入台海戰爭，創下1998年至今最高的支持度最高。 （圖／翻攝自李冠成「美國智庫民調（1998-2019）的台海安全意涵」報告）

今年的民調中，「伊朗取得核武」是美國民眾最支持美軍介入的情況，支持度高達70%，至於「中國侵入台灣」則是6種情境中美國民眾支持度最末尾的，顯示初普遍美國民眾對於台海議題相對而言較為陌生。

不過，今年有38%的美國民眾表態支持美軍介入台海戰爭，創下1998年至今最高的支持度。李冠成說明，這樣的變化反映了美中兩大強權在近年來的競爭發展趨勢，「台灣作為美國制衡中國的一環，戰略的重要性逐漸上升，再加上『中國威脅台灣的議題』在美國能見度增加，因此今後可能會有更多的美國民眾開始支持美軍出兵協防台海戰事的計畫。」

▲▼解放軍在2018年4月12日於海南島三亞外海舉行海上閱兵，共有48艘軍艦與核潛艇、76架戰機，以及上萬名官兵參加。（圖／翻攝自大陸央廣軍事）

▲解放軍積極機拓展海上實力。（圖／翻攝自大陸央廣軍事）

李冠成最後分析美國政黨輪替與支持程度的關係，他點出「聽眾成本」（audience cost）的重要性，「在有定期選舉的民主國家當中，領導者想升高衝突或是想介入軍事爭端，都需考量國內民意的支持與否；換句話說，美國政黨輪替導致外交方向轉變，同樣也會改變民眾對於美軍出兵海外的支持度。」

►腦公！你不可以賴帳喔！

ET快訊
8歲兒滑手機驚見「爸爸交纏阿姨」！急傳給媽…人夫扯：是謎片啦
NBA挺港風波延燒！　央視宣布「停播目前所有賽事」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

台海若開戰　美智庫：38%美民眾支持美軍介入

「雷根+拳師」航母南海合體！　陸新鑽井平台才傳出前進南沙萬安灘　　

海弓三飛彈明年初海試　75歲高雄艦整合「MK41垂直發射系統」射擊

解放軍「8艘」62型護衛艇退役！56型護衛艦直接取代...已有50艘下水

解放軍「太原艦」7日首赴日參加國際艦隊閲艦式！美國、印度等國都被邀請

美國空軍研發液態變型金屬　透過外在服飾傳遞能量到身體

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

台海若開戰　美智庫：38%美民眾支持美軍介入

「雷根+拳師」航母南海合體！　陸新鑽井平台才傳出前進南沙萬安灘　　

海弓三飛彈明年初海試　75歲高雄艦整合「MK41垂直發射系統」射擊

解放軍「8艘」62型護衛艇退役！56型護衛艦直接取代...已有50艘下水

解放軍「太原艦」7日首赴日參加國際艦隊閲艦式！美國、印度等國都被邀請

美國空軍研發液態變型金屬　透過外在服飾傳遞能量到身體

老爸曬家中最貴側背包！苦笑嘆「持續噴錢中」　6千網秒懂：一台中古車了

偷跑出去玩！歐告囧臉「兩手直直」被抓回家　鄰居看傻眼

身分證被冒用洗錢…長者一聽嚇壞急匯款！警重陽節與里民互動反詐騙

騎機車拖拉狗狗「四肢破皮無法站立」　路人PO網揪出惡劣父子檔！

送餐先印證件！警衛嗆「找嘸工作才當UberEats」　外送員神擊落...他羞愧了

華聞快遞／十一假期重慶接待遊客3859.61萬人次　收入187.62億

央視暫停轉播NBA中國賽　回擊席爾瓦「挑戰國家主權非言論自由」

帥炸！54輛重型機車震撼飆場　「台灣英雄」領軍花車祝賀國慶

學生要有「計算機使用能力」　教團籲國、高中數學考招應使用計算機

高雄寵物展登場！　岡山店按讚送「精美贈品＋折價券」

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

軍武熱門新聞

海弓三明年測試　75歲高雄艦整..

解放軍「8艘」62型護衛艇退役..

解放軍「太原艦」7日赴日本參加..

「雷根+拳師」航母南海合體！

美國空軍成功研發液態變型金屬

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

殲-31變胖速度比F-35快3..

起底十一閱兵BGM　作者才28..

他列4點分析：中共必滅亡！軍武..

美智庫：38趴挺美軍介入台海戰..

台大教授協助開發大陸超級鋼

荷蘭陸戰隊全裸開箱　網友驚見有..

偽造潛艇隱身塗層測試　美最大船..

俄羅斯2022年將在北極建造飛..

更多熱門

相關新聞

殭屍鹿蔓延　大腦被吃光、口水狂流

美國共有24州有「殭屍鹿」的蹤影，這些神經退化疾病會讓鹿出現狂流口水、步伐緩慢等症狀。內華達州政府更警告，在狩獵季節禁止將鹿的屍體帶入該州，除非經過檢查站的確認。儘管目前尚無人類感染的症狀，但這種疾病的潛伏期能長達一年，所以仍不可掉以輕心，應避免接觸或食用。

新郎鑽新娘裙底「修理」下半身

美制裁海康威視等28家大陸企業

NBA挺港被道歉事件　會另闢中美新冷戰場？

美中10日復談　川普追求全面協議

關鍵字：

芝加哥全球事務委員會美軍台海戰爭聽眾成本國際軍武北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面