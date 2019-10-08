賠率同村上春樹！湖南女作家殘雪成「諾獎熱門人選」　10日宣佈2位得主

▲大陸女作家殘雪是今年諾獎熱門。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

英國博彩公司NicerOdds日前公開了2019年諾貝爾文學獎賠率榜，湖南作家殘雪赫然在列，與日本作家村上春樹並列，高居第4位，成為獲獎的熱門人選。因評審機構瑞典文學院的醜聞導致2018年該獎項「輪空」，故今年將同時揭曉2018年和2019年的獲獎者，成為本屆諾貝爾獎的最大看點。



綜合陸媒報導，在英國博彩公司NicerOdds截至4日的獲獎者預測榜上，加拿大女詩人安妮卡森（Anne Carson）以賠率1比5呼聲最高；去年奪「替代文學獎」的法屬瓜德羅普的歷史小說家孔德（Maryse Conde）以賠率1比6位居其後；其次為村上春樹和中國女作家殘雪。

「我在網上看到這個消息，當時還是有些意外。」殘雪7日下午在接受採訪時直言，儘管多次被媒體問及是否會獲得諾貝爾文學獎，但她一直不以為意，甚至沒有關注諾獎，也不了解近年來的獲獎者。

殘雪本名鄧小華，1953年生於長沙，1985年1月首次發表小說，至今已有六百萬字作品，被美國和日本文學界認為是20世紀中葉以來大陸文學最具創造性的作家之一，代表作有《山上的小屋》、《黃泥街》、《蒼老的浮雲》、《五香街》、《最後的情人》等。

▲殘雪高居第4位。（圖／翻攝自微博）

與殘雪在大陸鮮少獲獎的境遇不同，她的不少作品很早就被翻譯到國外，在美國、日本等國家產生了較大影響，有「中國的卡夫卡」之譽。她還是作品在國外被翻譯出版最多的大陸作家之一，作品在美國和日本等國多次入選世界優秀小說選集。美國作家蘇珊⋅桑塔格曾說，「如果要我說出誰是中國最好的作家，我會毫不猶豫地說是『殘雪』，雖然可能只有萬分之一的中國人聽說過她。」

此外，俄羅斯小說家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、瓜地洛普小說家孔戴（Maryse Condé）、《使女的故事》加拿大女作家瑪格麗特愛特伍（Margaret Atwood），都被認為有望角逐今年的諾貝爾文學獎。其他被看好的競爭者，還有匈牙利小說家拉斯洛克拉斯諾維奇（László Krasznahorkai）、波蘭作家朵卡萩（Olga Tokarczuk），以及屢次出現的日本小說家村上春樹（Haruki Murakami）、肯亞作家提昂戈（Ngugi wa Thiong’o）。

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