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新郎躺平鑽新娘裙底！嘴咬手電筒「修理」新娘下半身　網傻眼：太尷尬了

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▲婚禮,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 為了有一場難忘的婚禮，許多新人都絞盡腦汁安排節目。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

國外網路近日瘋傳一張超級尷尬的婚禮照！一對新人們在婚禮上的餘興節目，竟然是玩起Cosplay，修車員新郎拿著上班用的工具，直接鑽進新娘裙底，試圖要好好「修理」一番，卻讓看見這一幕的網友覺得非常噁心，將之分享到臉書上，許多網友傻眼表示，「太尷尬了吧」。

據《太陽報》報導，這張照片近期被分享在臉書社團「那就是我羞恥的婚禮」（That’s It I’m Wedding Shaming）上，分享照片的網友表示，當時新郎嘴上咬著手電筒後，便躺在拖車上，滑進新娘裙底，接著疑似在動手修理吊帶裙，「他是個維修員，這個行為舉止好像她是車一樣。」

其實原po是從朋友的Snapchat上看見尷尬的一幕，但他決定把這件事分享到社團上，果然吸引許多網友關注，也讓許多人大喊，「天啊，太尷尬了」、「太好笑了」、「所謂的浪漫」。有網友也好奇詢問，「我丈夫很會烤漆的話，我該怎麼辦」。另外也有人拿新娘的身體開玩笑表示，「希望新娘的油別滴到他臉上」、「這台車噸數不低哦。」

事實上，這個社團常常分享一些婚禮上的奇葩事件，像是之前曾有一名網友分享，他從參加婚禮的朋友看到一張照片，只見新娘的婚紗似乎太前衛，外層只用超薄婚紗遮住，臀部以下全都一覽無疑，藍綠色連身內衣全曝光。當時這張照片曝光後，許多網友批評婚紗相當詭異，甚至像是「成人紙尿布」。

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