新郎躺平鑽新娘裙底！嘴咬手電筒「修理」新娘下半身　網傻眼：太尷尬了

▲ 為了有一場難忘的婚禮,許多新人都絞盡腦汁安排節目。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

實習記者許祐誠/綜合報導

國外網路近日瘋傳一張超級尷尬的婚禮照!一對新人們在婚禮上的餘興節目,竟然是玩起Cosplay,修車員新郎拿著上班用的工具,直接鑽進新娘裙底,試圖要好好「修理」一番,卻讓看見這一幕的網友覺得非常噁心,將之分享到臉書上,許多網友傻眼表示,「太尷尬了吧」。

據《太陽報》報導,這張照片近期被分享在臉書社團「那就是我羞恥的婚禮」(That’s It I’m Wedding Shaming)上,分享照片的網友表示,當時新郎嘴上咬著手電筒後,便躺在拖車上,滑進新娘裙底,接著疑似在動手修理吊帶裙,「他是個維修員,這個行為舉止好像她是車一樣。」

Wedding shamers disgusted at car mechanic groom who slides under the bride’s dress for garter removal – with a torch in his mouth https://t.co/E9GEkY460P pic.twitter.com/w1xsl1ZIOf