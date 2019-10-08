　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美開闢人權新戰場　貿易黑名單增列海康威視等28家陸企

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲傳美考慮將大陸監控設備企業海康威視列黑名單。（圖／翻攝自海康威視官網）

大陸監控設備企業海康威視，被美國列入黑名單。（圖／翻攝自海康威視官網）

國際中心／綜合報導

《紐約時報》報導，美國聯邦政府周一（7日）宣布，將28家大陸企業列入黑名單，實質上做法是禁止這些企業購買美國産品。之前美國也曾經以「威脅國家安全」爲由，將大陸電信巨摯華爲列入黑名單，不過後來又暫緩執行。

美國商務部在在一份即將發表的聯邦公報中指出，這28家企業涉及協助中共政府在新疆自治區侵害維吾爾族等少數民族的人權。這些企業被禮裁的企業包括海康威視(Hikvision)、大華(Dahua Technology)以及曠視(Megvii Technology）等，他們在監控、人臉識别技術方面領先業界其他廠商。當中，海康威視更是全球最大的監視器生産商之一。

今年稍早時，美國將大陸電信巨擘華爲列入制裁黑名單，理由是它可能威脅美國的國家安全。6月時，美國又以同樣理由將另外5家大陸企業列入黑名單。

根據法律，美國企業仍然可以申請向這些企業出口産品，但可能被政府拒絕。目前，美國對華爲的禁令正處於第二度的「90天寬限期」内，今年11月將到期。

這次冄宣布裁制的時機正值美國與大陸本周將恢復舉行貿易談判之際。不過美國商務部稱，制裁跟貿易談判無關。 近年來，美國政府屢屢就新疆的人權問題抨擊中國大陸，北京政府方則反擊華府是「干涉内政」。

ET快訊
影／他載媽媽突爆衝撞號誌燈桿！　2人卡車內慘死
《甘味》男星爆販毒遭收押禁見！曾欠下鉅款...隋棠2年前還替
安苡愛「緊身褲直接穿出門」運動超辣！男路人狂盯翹臀…下場超糗
1個月電表飆664度！租屋妹淚找bug　網看爆：全部吃電怪獸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人魔夫妻檔「肢解女生身體」堆滿嬰兒車　心臟餵狗當娛樂…遭判刑6世紀！

英女遭遊樂飛機甩飛…直砸少年　目擊者嚇：2人倒地滿鮮血　

新郎躺平鑽新娘裙底！嘴咬手電筒「修理」新娘下半身　網傻眼：太尷尬了

23歲女師愛上16歲男！禁忌師生戀修成正果　13年後2人都成為教師

成員太多！瑞典國王宣布取消「王孫」資格　公主開心喊：能自由生活

美開闢人權新戰場　貿易黑名單增列海康威視等28家陸企

2.4萬元「撩妹課」教魯蛇成功約炮！17歲嫩妹受騙...傻被當「教材影片」

外交官妻撞死英國青年後逃回美　強生籲撤消外交豁免權

秒安靜！她買「發光睡衣」哄女兒乖乖「充電」　22萬網大讚：天才

談判前夕…美商務部把中國公安局、海康威視列入「貿易黑名單」

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

人魔夫妻檔「肢解女生身體」堆滿嬰兒車　心臟餵狗當娛樂…遭判刑6世紀！

英女遭遊樂飛機甩飛…直砸少年　目擊者嚇：2人倒地滿鮮血　

新郎躺平鑽新娘裙底！嘴咬手電筒「修理」新娘下半身　網傻眼：太尷尬了

23歲女師愛上16歲男！禁忌師生戀修成正果　13年後2人都成為教師

成員太多！瑞典國王宣布取消「王孫」資格　公主開心喊：能自由生活

美開闢人權新戰場　貿易黑名單增列海康威視等28家陸企

2.4萬元「撩妹課」教魯蛇成功約炮！17歲嫩妹受騙...傻被當「教材影片」

外交官妻撞死英國青年後逃回美　強生籲撤消外交豁免權

秒安靜！她買「發光睡衣」哄女兒乖乖「充電」　22萬網大讚：天才

談判前夕…美商務部把中國公安局、海康威視列入「貿易黑名單」

劉以豪當黃子佼伴郎！「配對伴娘人選出爐」　甜美女星羞曝：一定要搶到

專訪／歐洲逛街...老闆求合照下秒吻她臉　鮪魚「嚇到彈開」：他還想往下親！

台師大推性別友善宿舍　「男女混層不混房」最快2020年9月實施

「小柯瑞」楊恩大秀穿襠過人上籃　射手瑞迪克慘成受害者

HTC VIVE攜手小松美羽、黃韻玲　獨家展映VR互動藝術作品《祈禱》

建議去當「激烈主持人」　環時酸莫雷：將作為笨拙的符號

超方便！北捷推電子支付e-Shop　可用12種語言買13種票

人魔夫妻檔「肢解女生身體」堆滿嬰兒車　心臟餵狗當娛樂…遭判刑6世紀！

普悠瑪「主風泵」提前檢修完成！　18組列車9月更換72組

夜裡偷閒！業餘爸花8月完成「室內樹屋」　打造孩子玩樂天堂

國際熱門新聞

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從1..

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒..

拒回應刪一中條款　布拉格解除北..

影／拍到14個神秘光點！他驚呆..

警幫3歲童找爸媽　被帶到破車旁..

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶..

南方四賤客「祝高粱大豐收」道歉..

114公斤爸睡覺翻身　壓死3周..

好市多狂粉分析：2口之家辦會員..

佔領華爾街遭警打傷將獲賠逾1億

伴娘挾持攝影師拍43張　新娘氣..

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛..

病死男下葬幾天後突「自己走進家..

23歲女師愛16歲男　13年後..

更多熱門

相關新聞

NBA挺港被道歉事件　會另闢中美新冷戰場？

但是這一次不同，是中國直接對美國人在推特的言論進行審查，台灣人或許已經習慣這種審查與道歉，但是這對美國民眾而言還是首次，其震驚程度不下於台灣人當初眼見周子瑜被迫公開道歉。

「發光睡衣」讓女兒安靜「充電」

美中10日復談　川普追求全面協議

美日貿易協議　可與CPTPP國競爭

遛狗男遭雷擊失去呼吸　鞋襪當場震飛

關鍵字：

海康威視大華曠視貿易戰北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面