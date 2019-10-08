美開闢人權新戰場　貿易黑名單增列海康威視等28家陸企

▲大陸監控設備企業海康威視，被美國列入黑名單。（圖／翻攝自海康威視官網）

國際中心／綜合報導

《紐約時報》報導，美國聯邦政府周一（7日）宣布，將28家大陸企業列入黑名單，實質上做法是禁止這些企業購買美國産品。之前美國也曾經以「威脅國家安全」爲由，將大陸電信巨摯華爲列入黑名單，不過後來又暫緩執行。

美國商務部在在一份即將發表的聯邦公報中指出，這28家企業涉及協助中共政府在新疆自治區侵害維吾爾族等少數民族的人權。這些企業被禮裁的企業包括海康威視(Hikvision)、大華(Dahua Technology)以及曠視(Megvii Technology）等，他們在監控、人臉識别技術方面領先業界其他廠商。當中，海康威視更是全球最大的監視器生産商之一。

今年稍早時，美國將大陸電信巨擘華爲列入制裁黑名單，理由是它可能威脅美國的國家安全。6月時，美國又以同樣理由將另外5家大陸企業列入黑名單。

根據法律，美國企業仍然可以申請向這些企業出口産品，但可能被政府拒絕。目前，美國對華爲的禁令正處於第二度的「90天寬限期」内，今年11月將到期。

這次冄宣布裁制的時機正值美國與大陸本周將恢復舉行貿易談判之際。不過美國商務部稱，制裁跟貿易談判無關。 近年來，美國政府屢屢就新疆的人權問題抨擊中國大陸，北京政府方則反擊華府是「干涉内政」。