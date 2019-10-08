聯準會打低利率戰　美投資級債今年來漲14%

▲今年來，蘋果、可口可樂等超過15家中大型美企都加入發債行列。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

美國聯準會貨幣政策轉向寬鬆，讓低利率環境籠罩、借貸成本降低，企業發債意願大幅提高。統計今年來，蘋果、可口可樂等超過15家中大型美企都加入發債行列，由於這些發債企業具市值大、債信佳、收益好等3大特性，因此成為機構法人資金競逐標的，美投資級債今年來漲逾14%。

貿易戰紛擾不斷，讓美國聯準會今年7月、9月各降息一碼，以預防景氣衰退的衝擊。而近期公布的各項經濟數據表現依舊欠佳，過去一周，市場對於聯準會10月再降息預期飆升一倍以上，突破80%。

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從Bloomberg最新統計指出，今年來美國地區債券類別平均報酬率以美投資級債最高，達14.14%；其次為高收益債，達10.87%。若從全球來看，美投資級債今年來平均報酬率為9.76%，高收益債為8.58%、居次。

▼投資級債今年來漲14%。（資料來源：Bloomberg）

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，聯準會政策轉向寬鬆，未來低利率措施延續，可望降低資金借貸成本，讓企業發債意願大幅提高。

觀察今年來，已有超過15家中大型美企投入發債行列，最受矚目的是蘋果，睽違兩年後重返債市，9月初發行70億美元新債；飲料龍頭可口可樂則發行20億美元公司債；其他包括：不動產投資信託巨擘Simon Property Group、醫療保險公司Anthem，各發行35、25億美元債券。

許書豪表示，多數發債企業市值規模大，財務體質良好、獲利成長性佳、償債能力無虞，相較於深陷負利率泥沼的歐日公債、全球投資級債，收益率更好。以S&P 前100大發債企業為例，淨債務占利潤比1.41、殖利率約3%，都優於全球投資等級債的2.27、2.24%。

許書豪指出，2009年以來，美國投資級債累計發行量11.4兆美元，為高收益債的4.2倍，吸引許多大型法人、退休基金、主權基金等機構投資者青睞，今年來更繳出平均14.14%的報酬率，對於一般投資人來說，可作為債券布局的首要選擇。