　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

聯準會打低利率戰　美投資級債今年來漲14%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年來，蘋果、可口可樂等超過15家中大型美企都加入發債行列。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

美國聯準會貨幣政策轉向寬鬆，讓低利率環境籠罩、借貸成本降低，企業發債意願大幅提高。統計今年來，蘋果、可口可樂等超過15家中大型美企都加入發債行列，由於這些發債企業具市值大、債信佳、收益好等3大特性，因此成為機構法人資金競逐標的，美投資級債今年來漲逾14%。

貿易戰紛擾不斷，讓美國聯準會今年7月、9月各降息一碼，以預防景氣衰退的衝擊。而近期公布的各項經濟數據表現依舊欠佳，過去一周，市場對於聯準會10月再降息預期飆升一倍以上，突破80%。

請繼續往下閱讀...

從Bloomberg最新統計指出，今年來美國地區債券類別平均報酬率以美投資級債最高，達14.14%；其次為高收益債，達10.87%。若從全球來看，美投資級債今年來平均報酬率為9.76%，高收益債為8.58%、居次。

▼投資級債今年來漲14%。（資料來源：Bloomberg）

▲▼聯準會打低利率戰　美投資級債今年來漲14%。（資料來源：Bloomberg，統計至2019/10/4為止，係以彭博巴克萊各債券指數為參考指標）

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，聯準會政策轉向寬鬆，未來低利率措施延續，可望降低資金借貸成本，讓企業發債意願大幅提高。

觀察今年來，已有超過15家中大型美企投入發債行列，最受矚目的是蘋果，睽違兩年後重返債市，9月初發行70億美元新債；飲料龍頭可口可樂則發行20億美元公司債；其他包括：不動產投資信託巨擘Simon Property Group、醫療保險公司Anthem，各發行35、25億美元債券。

許書豪表示，多數發債企業市值規模大，財務體質良好、獲利成長性佳、償債能力無虞，相較於深陷負利率泥沼的歐日公債、全球投資級債，收益率更好。以S&P 前100大發債企業為例，淨債務占利潤比1.41、殖利率約3%，都優於全球投資等級債的2.27、2.24%。

許書豪指出，2009年以來，美國投資級債累計發行量11.4兆美元，為高收益債的4.2倍，吸引許多大型法人、退休基金、主權基金等機構投資者青睞，今年來更繳出平均14.14%的報酬率，對於一般投資人來說，可作為債券布局的首要選擇。

ET快訊
咘咘Bo妞出生…梧桐妹12歲「堅持離開賈靜雯」！她親筆信曝真
獨／《小丑》暗黑海報首曝光！「已有觀眾5刷」爆結局全假的
分手後「受益人還是她」！男友貼心N年沒變…丫頭：把我當未來老
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

聯準會打低利率戰　美投資級債今年來漲14%

雙美生技經營權變天　市場派取得過半董監事席次

康和證券捐款30萬元義助老人安養　為長照社會盡心意

薪資上看59K！臺中加工區廠商16日聯合徵才　總計提供130個職缺

在中榮任職20年工會理事長遭不續聘　今至勞動部提不當裁決

換美元要快！美元匯價創4月中以來新低　換新台幣5萬多賺1200元台幣

台積電7奈米強效版量產利多　股價284元、市值7.35兆元雙創新高

大樂透頭獎上看6.3億衝今年最高獎金　最熱門號碼曝光開過232次

消費旺季到來！終端消費回溫帶動整體需求　A股後市表現可期

港幣持續貶值　台銀牌告匯價創5個半月來新低

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

聯準會打低利率戰　美投資級債今年來漲14%

雙美生技經營權變天　市場派取得過半董監事席次

康和證券捐款30萬元義助老人安養　為長照社會盡心意

薪資上看59K！臺中加工區廠商16日聯合徵才　總計提供130個職缺

在中榮任職20年工會理事長遭不續聘　今至勞動部提不當裁決

換美元要快！美元匯價創4月中以來新低　換新台幣5萬多賺1200元台幣

台積電7奈米強效版量產利多　股價284元、市值7.35兆元雙創新高

大樂透頭獎上看6.3億衝今年最高獎金　最熱門號碼曝光開過232次

消費旺季到來！終端消費回溫帶動整體需求　A股後市表現可期

港幣持續貶值　台銀牌告匯價創5個半月來新低

連千毅開價陪8次給10萬！　辣模子涵「黑歷史曝光」…友爆：5年前還不是什麼東西

不辦國慶升旗遭批「拿愛國騙選票」　侯友宜霸氣回：一生都奉獻國家

還是不習慣！六都買房比重　僅台南人偏愛透天、不選大樓

美國女在家製造炸彈遭父母舉報　房間宛如小型火藥庫

一堆女同事30歲未婚也不急？　女強人笑看「風水輪流轉」現象：台男比較急

CBA／林書豪「第一外援」競爭者　兩人最具強力挑戰

馬自達最新CX-30「89.9萬元起」在台上市　這次改打極境灰車色

黃少祺砸6位數學網球圓夢　當兒子專屬「撿球員」：比小孩還累！

教室當摩鐵...班導「實作交戰」女學生被抓包！　無恥喊：時效已經過了不用賠

哈吉貝1天內猛爆性增強！達標今年最強颱　「超級颱風」周末衝擊日本全境

財經熱門新聞

美福大哥喬家變　擺平家族內鬨

玉山金前9月大賺157.8億創..

長榮航空波音787-10新機今..

國泰KOKO推3大出國神器　刷..

長榮航攜手Ferragamo打..

今年最高！大樂透今頭獎上看6...

美元匯價創4月中以來新低　換新..

SDP（堺工廠）發聲明：台灣廠..

遠雄4大弊案一次看懂！　趙藤雄..

換腦先想怎麼賣　植物蝦熱銷德日

數位存款3大放寬　7歲以上也可..

圖書出版免營業稅　應符合3條件

港幣持續貶值　台銀牌告匯價創5..

台積電7奈米強效版已量產

更多熱門

相關新聞

川普想用「大清亡國公債」打臉中國？

美國總統川普正研究以大清政府發行的債券作為新的貿易戰武器。專家估計經過通貨膨脹等調整，這些清政府發行的債券讓中國欠美國逾一兆美元債務。

中美貿易反覆　首選防禦型資產

下半年債市持續上漲吸金　基金經理人：這兩種債最被看好

全球吹降息風！市場聚焦下半年投資布局　外銀主管看好「債優於股」

貿易紛擾美體質壯　高收債下半年旺

關鍵字：

美投資級債公債高收益債

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面