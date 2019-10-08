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雙十走讀集章免費喝永和豆漿　新北市圖看全世界最大蛾類標本

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▲ 雙十走讀集章免費喝永和豆漿 新北市圖看全世界最大蛾類標本。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 雙十走讀集章免費喝永和豆漿，新北市圖看全世界最大蛾類標本。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

吃永和在地知名美食，玩在地人的秘密景點，國慶連假即將到來，新北市立圖書館永和分館特別規劃了「好讀」在地小旅行，集章免費喝知名的永和豆漿及兌換晨光漂書袋。新店青少年圖書館則與安康高中合作推出「安康蛾蝶之美」展覽，將展出全世界最大的蛾類標本「皇蛾」，以及師生親手製作的在地蛾蝶標本、影片與校園公共藝術創作，歡迎大家連假與蝴蝶來場美麗的約會。

連假不無聊，造訪永和來趟城市輕旅行，或者到新店青少年圖書館閱讀自然美學，可以認識不一樣的在地風景，一窺蝶蛾生態，還可以當蝴蝶網美拍照打卡！永和分館特別結合在地特色商家、文化景點、圖書館與獨立書店，推出以生活閱讀為主的永和小旅行，並且製作了走讀地圖，方便民眾按圖索驥，規劃輕旅行路線。

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11個特色景點包括永和私房美食周家年糕、劉家餃子館、仁記麵包、世界豆漿等在地老店；楊三郎美術館、保福宮、店仔街福德宮等文化景點；小小書房、綠書店等獨立書店，以及永和區四個圖書分館，讓大家可以度過一個充實又有美食的旅程，還可以參加集章換好禮活動，集滿8個章，便可免費兌換知名的永和豆漿及晨光漂書袋。

▲ 雙十走讀集章免費喝永和豆漿 新北市圖看全世界最大蛾類標本。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新店青少年圖書館與安康高中合作推出「安康蛾蝶之美」展覽，展出全世界最大的蛾類標本「皇蛾」。

青少年圖書館推出的「安康蛾蝶之美」展覽，與新北唯一的新店安康高中「蛾蝶工作坊」合作，除了展出全世界最大的「皇蛾」蛾類標本，更透過安康高中師生的生態調查與觀察，親手製作蝴蝶標本與蛾蝶手繪圖，還有學生校園公共藝術創作「花磚傳情」，將帶大家認識蛾蝶生態豐富的安康地方生態之美。

永和分館「生活好讀地圖」集章活動即日起至109年3月30日止，只要至永和區四個圖書分館（永和、民權、忠孝、親子分館）辦證或借滿5本書，便可領取生活閱讀地圖，參加集章換好禮活動。

青少年圖書館「安康蛾蝶之美」展出至10月底止，10月27日中央研究院生物多樣性中心吳士緯博士將和大家分享「在美好的時間點成為蛾類公民科學家」，教大家分辨蛾與蝶的差別，相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：永和分館02-2922-2409、青少年圖書館02-2212-8905。

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