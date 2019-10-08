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提醒3遍粉圓賣完！豆花哥一聽妹子點餐…「2次都中」秒同情男友　萬人有感

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▲豆花,碎冰,配料。（圖／記者曹悅華攝）

▲女客人堅持要點有粉圓的豆花，讓原PO超無奈。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是喝飲料或是吃豆花，加粉圓就是很對味，但也因為高人氣所以粉圓常常很早就賣完。一名賣豆花的男網友就表示，他晚上快收攤的時候，來了一對情侶，他告知對方「粉圓賣完了」，沒想到女方突然鬼打牆，連點2次都是有粉圓的豆花，最後還氣呼「怎麼我點什麼，你們都賣完了啊！」讓豆花哥超傻眼。

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼文，「我是在賣豆花的小吃攤，晚上快收攤了，粉圓早就賣完」，但這時候來了一對情侶，他便告訴對方「你好，我們粉圓賣完了，其他都還有」。女客人看了看招牌後，回應「那我要一碗綠豆粉圓」，原PO則是再強調一次「不好意思，我們粉圓賣完了。」

請繼續往下閱讀...

女客人聽到後，就反問「賣完了！那你們還剩下什麼？」豆花哥耐心回答「就粉圓賣完了，其他都有」，但他心中忍不住冒出OS「我第一句不是才講過？」女客人再次看完招牌，卻點了粉圓豆花「那我要一碗粉圓豆花」，原PO也只能回答「不好意思，我們就粉圓賣完了」，沒想到女方就開始生氣「怎麼我點什麼，你們都賣完了啊！」

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▲▼杉味豆花的配料選擇多，芋頭、鳳梨最受歡迎。（圖／記者陳建竹攝）

▲很多賣豆花的攤子都會讓客人選配料。（示意圖／資料照）

豆花哥只能無奈，「這時我只能用微笑中透露著同情的眼光看著她男友，平常辛苦你了啊……」最後還用hashtag表示「#我賣20年了這些奇妙的客人多到都能出本書了」。貼文吸引超過1.2萬人按讚，看來許多網友都相當有感。

看到貼文後，其他人也紛紛傻眼，「什麼沒有就想點什麼的客人」、「整個腦子裡只想著自己要什麼，沒有多餘的空間根本容不下你的話」、「沒有粉圓賣的日子就是這麼充實又平淡無奇」、「腦子只有粉圓」、「你可以跟他說，好的幫你做，明天來拿」、「點粉圓豆花，粉圓賣完了你要告訴她換成綠豆豆花（或花生豆花……等）不然她不會點啦！」

不少網友則是也做過服務業，分享自己遇過讓人無奈的顧客，「飲料攤也很常出現這種鬼打牆的，久了也就習慣了」、「正常，我們店的飲品或加料的單品就算貼了（售完），有些人一樣硬要點，還會說『蛤！賣完了？為什麼？』就是這麼任性讓人無言」、「這就是我愛待服務業的奧妙之處，雖然奧客無極限，不過遇到一些小插曲真的是好氣又好笑。」

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