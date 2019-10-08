一堆女同事30歲未婚也不急？　女強人笑看「風水輪流轉」：台男比較急

▲不少女性認為，除非真的遇到好對象，不然沒結婚也沒關係。（示意圖，與本文無關／pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

不婚主義者越來越多，很多現代女性已經不會急著要結婚。一名網友發現，10幾年前的女性到了30歲時，都會表現得非常緊張，看著身邊朋友一個個結婚，也會想趕快把自己嫁掉，如今社會風氣已轉變，「現在看公司或周遭，爆多快30歲甚至30歲出頭的單身妹妹，感覺都完全不急耶！」

原PO在PTT表示，以前很多女生到了30歲如果還未婚，都會感受到家中長輩不斷施壓，甚至會不敢跟親戚說自己單身，而且也會擔心自己再不結婚會嫁不掉，但反觀現代女性，很多已經30歲依然開心做自己，完全不會急著要結婚。原PO實際詢問這些未婚的女性友人，得到的回應往往是，「寧缺勿濫，一個人也沒不好。」

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▲現代社會男生比女生急著結婚。（圖／翻攝自PTT）



網友回應，現在男女情形似乎顛倒過來，反而是男生到了適婚年齡還單身會壓力很大，「台男比較急。」「台男比較會被逼婚啊，台女家人不在意。」「經濟自主，女性意識抬頭。」「我身邊一堆快40歲，她們也不急。」「男生比較急+1，女生一堆40歲都沒差。」「台男概念先求有再求好，台女先求好再求更好。」

不少女網友提到，現在很多女性都能經濟自主，如果沒有遇到合適的對象，何必為了順從長輩或社會的眼光，而逼自己隨便找個人結婚，「台灣低薪，餓不死也存不了錢，一個人過就好了。」「經濟獨立養得起自己，幹麻找不合的人作賤自己？」「反正沒更好的就寧願單身。」「本來就不一定要結婚啊！難道你找不到好對象，也會為了要結婚隨便找一個？」「嫁過去說不定公婆、家務、孩子一堆問題，當然是一個人好啊！」

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