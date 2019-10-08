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IG決定刪除「追蹤中」功能！再也看不到朋友按哪些文愛心、新追蹤誰

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▲Instagram。（圖／路透）

▲Instagram宣布將刪除「 追蹤中 （Following）」功能。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

有在使用 Instagram 的朋友，一定知道頁面底部的愛心（Activity）功能裡，有一個「 追蹤中 （Following）」的標籤。從這裡可以看到自己追蹤的人一舉一動，包括按讚、留言等等。然而，Instagram宣布即將刪除這項功能，對許多人來說，絕對是個晴天霹靂的消息。

這項功能從2011年推出以來就爭議不斷，因為用戶可能不知道自己按了哪些愛心、新追蹤了哪些人的一舉一動，其實都可以被追蹤你的人看到，例如太太發現丈夫喜歡比基尼模特兒的照片，或是分手男女還被對方掌握動向。

Instagram 將這些資訊整理到一個標籤頁裡，或許真的讓人造成困擾，現在官方終於選擇要關閉這項功能了。

Instagram 產品主管沙阿（Vishal Shah）在外媒的採訪中表示，之所以移除這項功能，是因為許多人不知道自己的動態是可以在此被其他人所看到而感動驚慌。近年來Instagram也不斷以精簡化為方向發展，所以才決定刪除此功能。

▲Instagram。（圖／翻攝自BuzzFeed）

▲在Instagram上即將看不到追蹤的人按了哪些愛心以及新追蹤了哪些人。（圖／翻攝自BuzzFeed）

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