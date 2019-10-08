康和證券捐款30萬元義助老人安養　為長照社會盡心意

▲ 康和證券集團董事長鄭大宇（右一）代表捐贈台灣省私立普門仁愛之家30萬元，由普門仁愛之家董事長李壯源（左一）代表接受。（圖／康和證券提供）

記者李瑞瑾／台北報導

康和證券在今年邁入第30周年，在此之際捐贈財團法人台灣省私立普門仁愛之家30萬元資助其營運。康和證券集團董事長鄭大宇表示，因兒時在此受到感動，所以在自己行有餘力的時候，透過企業的力量，為長照社會略盡心意。

國家發展委員會的統計指出，我國已於2018年轉為高齡社會，預估將在2026年正式進入超高齡社會（65歲以上人口佔比達到20%）。預估到了2065年，每10人中，約有4人是65歲以上老年人口，這4個人當中更有1人是85歲以上的超高齡老人。面對高齡與超高齡時代的到來，康和證券認為，對於長者的關懷與照顧，企業更應當奉獻心力。

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康和證券集團董事長鄭大宇回憶，自己在幼時曾經拜訪過台南普門仁愛之家，對於普門仁愛之家董事長李壯源用心照顧老人生活起居印象深刻，亦受深受感動，如今自己行有餘力，自當透過企業的力量，為長照社會盡心意。

而為了鼓勵員工參與公益慈善社會關懷活動，推動落實公益假制度，鄭大宇每年提供康和同仁兩天全薪公益假，鼓勵員工在工作之外，走入社會投入社會服務與慈善活動，在企業內部形成文化。鄭大宇強調，康和公益關懷的心不會停歇，未來將以更多具體行動支持公益慈善，善盡企業社會責任。

鄭大宇表示，公益原本就是企業社會責任CSR的一環，企業不只應提供就業機會與創造財富，也應該對環境、社會永續的發展，扮演更正向積極的角色，期待藉由此次的拋磚引玉，喚起大眾正視高齡化社會來臨的議題。

根據主計總處的統計，台灣持續經營30年以上的企業，只佔整體企業的10.2%，顯示企業經營的風險與挑戰極高。鄭大宇強調，康和證券即將成立屆滿30年，能夠一步一腳印走到今天並不容易，是眾人齊心協力的成果，取之於社會，更應該用之於社會，進行回饋。

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