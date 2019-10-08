摩鐵開房爽玩人妻　小王法庭驚爆綠帽夫知情：你老婆劈很多人！

▲人夫指控，張男與妻子發生婚外情，結果卻意外得知自己被戴多頂綠帽。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台北報導

人夫阿明（化名）指控，張姓男子與妻子孫姓女子有染，2人2016年底竟2度背著他前往摩鐵發生關係。阿明認為，張男明知孫女是有夫之婦還與她發展婚外情，不只影響他的婚姻生活還讓他承受極大痛苦，憤而向張男提出告訴。台北地院審理後認定屬實，依侵害配偶權，判張男須賠阿明30萬元，全案可上訴。

張男與孫女2016年12月時2度前往南港區一間摩鐵發生關係，孫女的老公阿明得知2人婚外情後氣得怒告張男。張男在刑事審理時承認偷吃，對自己的錯誤感到懊悔，保證將不會再介入他們的婚姻家庭，同時也願意賠償阿明25萬元。法官認為張男知錯能改，應沒有再犯的可能，3月時依相姦罪判他2個月有期徒刑，得易科罰金，以1000元折算1日，宣告緩刑2年，但緩刑期間需赴保護管束，提供義務勞務60小時。

民事部分，阿明則控訴張男明知孫女已為人妻還與她發生關係，害他身心俱疲、無法專注於工作，故向張男求償100萬元精神撫慰金。

對此，張男則辯稱自己從2016年與孫女交往時，就知道孫女還有其他外遇對象，且早在2013年阿明就已發現妻子婚外情多男，可見雙方婚姻生活早就出現漏洞，他並不是造成他們婚姻出問題的元兇。另外，張男指出孫女2018年控告他傷害時，阿明還擔任妻子的訴訟代理人，可見夫妻感情並非阿明所說的已決裂。

台北地院民事庭審後認定張男確實有侵害阿明配偶權，在評估經濟條件後，判張男賠償30萬元，全案可上訴。

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