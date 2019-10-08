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投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

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▲▼觀光局長周永暉出席自行車旅遊年記者會。 （圖／記者胡順惠攝

▲交通部觀光局今（8）日上午舉行「2019台灣自行車節」啟動記者會 （圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

台灣自行車節舉辦至今已邁入第9年，今年系列活動從9月底開始，活動到11月底，目標要吸引13萬人，據了解，行政院第一期已經拍板16億元（不包含行銷費用）。觀光局長周永暉表示，Light up四個集點比去年增加20%，因為去年是用雙塔競賽型，這次改成休閒型，人次、廣度都會更多，最後會納入年度性檢討，作為2020自行車旅遊年參考。

交通部觀光局今（8）日上午舉行「2019台灣自行車節」啟動記者會，今年度「2019台灣自行車節」除了搭配2021自行車旅遊年，並配合小鎮漫遊年主題，以「台灣騎跡，小鎮奇遇」為主軸，結合許多縣市政府、國家風景區管理處等相關單位共同舉辦自行車活動，並邀請民眾以單車漫遊台灣經典小鎮。

請繼續往下閱讀...

觀光局長周永暉表示，去年台灣自行車節共吸引國內外11萬人參加，國外旅客中以新加坡、馬來西亞和香港增加最多，今年系列活動從9月底開始，活動到11月底，目標吸引13萬人次參加，活動結束後納入年度檢討，作為2021自行車旅遊年活動參考。

▲▼觀光局長周永暉出席自行車旅遊年記者會。 （圖／記者胡順惠攝）

▲觀光局長周永暉。 

觀光局表示，今年六大主軸活動及六大主題各有特色，以「產業」為主題的「2019台中自行車嘉年華」，規劃豐富的產業設攤體驗，推廣低碳旅遊及介紹自行車產業品牌；經典款「台灣自行車登山王挑戰」則以「登山」為主題，將邀集國內外好手挑戰從花蓮七星潭太平洋濱，騎經太魯閣直達台灣公路最高點-合歡山武嶺。

適合各年齡層闔家參與的「日月潭Come!Bikeday」則以「環潭」為主題，將在全球名列十大最美車道的日月潭自行車道舉行；頗受好評的「騎遇福爾摩沙」今年繼續以「環島」為主題，用環島的方式進行經典小鎮巡禮，漫遊欣賞沿途的美景。

「Light up Taiwan極點慢旅」以「燈塔」為主題，結合國家風景區與國家公園的四極點燈塔資源，向國內外遊客介紹位於東南西北四極點的燈塔與周邊的私房觀光景點；「花東海灣自行車漫旅」則以「漫遊」為主題，加入充滿漫遊風情的小鎮元素，邀請大家一同在「慢城」鳳林小鎮逍遙悠遊，發掘花東小鎮特色，體驗台9線及台11線之美。

至於自行車經費規劃，周永暉表示，涉及觀光局部分，會與13個國家風景區串接，也會針對自行車補給站做設施的改善，持續推展活動大型化與創造亮點，除了配合台灣自行車節，也會配合國際6月3日自行車日的系列活動，對未來都有正面幫助，第一期行政院已經拍板16億，不包含行銷費用，持續跟地方政府做串接。

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