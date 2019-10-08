雲端最前線／砸爛一手好牌！吳有信心奪「國會60席」？

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新聞節目中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義7日親自出席「2020二合一大選誓師」時表示，總統參選人韓國瑜是經過最公平、公正、公開的初選產生的總統提名人，一定要同心協力，每張選票都要設法爭取到位，讓韓國瑜當選總統。吳敦義也喊出「國會60席」的目標，對於不公不義、違法違憲的法規，要設法撥亂反正。《雲端最前線》8日邀請永齡基金會副執行長蔡沁瑜、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘均未投入連署參選2020。前台北市政府發言人林昆鋒接受訪問時分析，郭、柯考量勝率，最後應都不會用親民黨門票投入選戰。郭粉與英粉性質相近，且郭與國民黨參選人韓國瑜為競爭關係，郭粉流向蔡英文可能性高。柯粉方面，由於組成很雜，兩岸、外交方向使偏綠的離開偏藍的進來，在質變過程，粉絲流向會很分歧。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

另外，2020選舉逼近，民進黨主席卓榮泰昨宣布啟動「全國七十三選區大巡走」，進入聯合作戰階段。卓將與黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等人，巡跑民進黨提名的七十個區域立委參選人、及此次與民進黨合作的無黨籍立委洪慈庸、林昶佐、基進黨陳柏惟選區，為區域立委選情加溫，力拚達成國會過半目標。《雲端最前線》8日邀請永齡基金會副執行長蔡沁瑜、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。