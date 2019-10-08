曾上街反修訂《逃犯條例》　他立場轉變嘆：示威者過頭了「破壞原本生活」

▲香港持續爆發警民衝突。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港政府宣布訂立《禁蒙面法》後，示威衝突卻仍舊爆發中。一名林姓男子8日在香港電台節目《千禧年代》中表示，自己過去一直支持民主黨，也認為政府修訂《逃犯條例》做法太粗暴，因此上街遊行過；不過他目前對示威者的行為更感憤怒，因為示威者破壞了原本的生活。

綜合港媒報導，林男致電《千禧年代》節目表示，自己過去搭乘港鐵外出只需半個鐘頭，但現在卻需要2小時，認為一般市民需要上班、上學，但示威者卻不斷破壞港鐵，對此感到心痛和憤怒。他又指，示威者圍毆他人的行為「無法無天」，大家應該和政府對話，否則「社會撕裂」嚴重，無法重建互信關係。

香港中文大學公共政策研究所副主任黃偉豪則在節目中表示，《禁蒙面法》阻嚇作用不大，反倒更容易激化市民不滿，社會普遍擔心特首林鄭月娥是否會繼續引用《緊急法》去訂立更多規例。

他也認為，《禁蒙面法》執行困難，如果警方執法的話會令人感到不合理；但如果不執法，就會讓民眾感到條例沒用，「政府民望和公信力低，警方去執行公信力低的政府訂出的法例，令自己都受損。」

黃偉豪也稱，林鄭月娥十一國慶到北京後就推出了《禁蒙面法》，也讓社會擔心是否北京要求立法，憂慮中央政府是否無懼影響香港經濟，也要選用強硬手段處理示威，「倘若這個決定出於中央，那轉圜空間就會小很多」；不過他認為，目前距離極權、軍政府「還有好多步」，希望對政局有影響的人進諫政府，不要再朝這方向走。

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