瑞典環保少女人偶被「吊脖子掛橋下」！羅馬市長震怒：很可恥





▲環保鬥士桑伯格，長長的辮子是她的招牌造型。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

瑞典16歲少女格蕾塔‧桑伯格（Greta Thunberg）成為全球環保鬥士的象徵人物，許多青少年也因應她的號召，針對環境議題表達心聲。但近日在羅馬卻出現有反對人士以桑伯格的形象做了一個假人，用上吊的姿勢掛在一座高架橋下，引起議論。羅馬當局則指出，會立即介入調查。

這個假人被掛在橋下，頭唱綁著常常的辮子，身穿雨衣，身上有個英文的標語寫道「格蕾塔是你的神」（Greta is your God）。羅馬市長拉吉（Virginia Raggio）在推特上指責，「這個假人掛在我們城市的橋下，是件非常羞恥的事情，整個羅馬市都與格蕾塔及其家人站在一起，我們對改善氣候的承諾不會停」。



義大利民主黨（Partito Democratico）的領袖勁格雷迪（Nicola Zingaretti）也譴責，這是很可怕的暴力行為，而民主黨認為這種理念不值得尊重。



桑伯格上個月在紐約的聯合國大會上發表了激勵人心的演說，震撼全球，她呼籲世界領導人要盡速介入改變氣候危機，「這一切都很錯誤，我此時不應該在這裡的，我應該要回到海洋另一端的學校上課，但你們卻把希望放在年輕人身上，你們怎麼敢？」、「你們用空話偷走了我的夢想與童年」。

▼人偶被做成桑柏格的造型，上吊在橋下。