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雙十連假龜吼、野柳恐湧人車潮　金山警實施車輛總量管制

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▲ 雙十連假龜吼、野柳恐湧人車潮 金山警實施車輛總量管制。（圖／新北市金山警分局提供）

▲ 雙十連假龜吼、野柳恐湧人車潮，金山警實施車輛總量管制。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

雙十節將至，正值萬里蟹產季，每年想吃萬里蟹的民眾，屆時龜吼、野柳漁港恐被湧入車潮塞爆，停車位幾乎是客滿一位難求，金山警分局為有效分散車流，自10月10日起至13日止，實施交通管制，分別於台二線石角路口及野柳港東路與港西路口，於每日上午10時起實施「車輛總量管約制」。

金山警分局表示，管制期間除公車及活動接駁車外，其他車輛一律禁止進入，萬里蟹活動期間，於例假日10時至18時段，提供免費接駁專車供民眾搭乘，民眾可多利用萬里太平洋翡翠灣免費接駁車停車場、龜吼石角海濱停車場（步行約5-10分鐘），進入龜吼漁港地區。

▲ 雙十連假龜吼、野柳恐湧人車潮 金山警實施車輛總量管制。（圖／新北市金山警分局提供）

另台二線及玉田路两側白線路外地區可供民眾臨時停車使用，請善加利用，管制期間請遊客避免進入港區尋找車位，警方將強力實施取締違規停車。

金山警分局提醒中午用餐時段11時至15時為龜吼漁港車流尖峰時段，16時至19時為民眾返程往國道的尖峰時段，將隨時掌握周邊車流狀況適時加強車潮疏導，尤其台2線往基隆國道尖峰時段將期前通報基隆市警察局第四分局預為因應。

金山警分局再次提醒民眾隨時收聽警廣路況報導，注意路況壅塞訊息，如有發現交通事故，請立即撥打110報案，警方將立即派員處理，共維交通順暢。並呼籲民眾在規劃金山、萬里地區遊玩行程，盡量避開尖峰時段，以減少塞車之苦，壞了遊玩興致。

接駁車資訊：
（一）期程：10月5、6、10、11、12、13、19、20、26、27日共計10天。（二）時間：每日10時起至18時止，班距約10至15分鐘，交通尖峰時段將受壅塞情形影響而延長。(三) 接駁車路線：太平洋翡翠灣→順天宮(龜吼漁港) →龜吼三角公園→野柳地質公園→野柳活動中心(折返)→野柳85度C→野柳泊逸渡假酒店→龜吼三角公園→順天宮(龜吼漁港) →太平洋翡翠灣。活動官網：http://wanlicrab.tw/index.php

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▲ 雙十連假龜吼、野柳恐湧人車潮 金山警實施車輛總量管制。（圖／新北市金山警分局提供）

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