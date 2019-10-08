教室當摩鐵...班導「實作交戰」女學生被抓包！　無恥喊：時效已經過了不用賠

▲李男擔任國中班導，竟趁職務之便4度性侵女學生，遭判刑2年6個月，且須賠償女學生父母各50萬元。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台北報導

女子小竹（化名）國中時遭到李姓班導師性侵，卻遲遲不敢提告，直到大二時，受不了內心壓力，才將事情告訴閨密後提告，而李男被判刑2年6個月。事後小竹父母決定求償精神慰撫金700萬元，李男則抗辯逾時效請求權已消滅，但因小竹父母在女兒大三才知道此事，法官認為並沒有超過時效，因此判老師應賠小竹父母各50萬元，超出部分應予駁回。

判決指出，李男在擔任班導師期間，發現小竹住校想家而不適應，因此對她特別關心，而小竹也對他相當依賴。但自2011年1初至6月間，李男卻開始分別在學校空教室、生物實驗室，甚至是自己住處，3度強行與小竹發生關係。直到小竹畢業後，原以為逃離魔掌的她返校探視，李男色心再起，偷偷將小竹帶回教師宿舍，再度對小竹下手。

小竹上了大二後，因受不了內心壓力，曾向閨密透漏此事，且情緒都相當激動、狂哭，最後她決定站出來告發李男惡行，並提出告訴，而李男也因此被法官判刑2年6個月徒刑。

事後，小竹父母決定提出民事損害賠償，並聲明，李男應依序賠償小竹300萬元、小竹父母各200萬元的精神慰撫金。然而，李男抗辯，否認有侵權事實，且小竹在2016年2月就已經提出刑事告訴，小竹父母應該也已經知道有損害及賠償義務人，但他們卻在2018年7月才提出民事求償，已經超過2年的請求時效，縱使小竹及父母3人要請求賠償，金額也應該酌減到10萬元以下。

對此，法官認為，小竹大學時期就讀法律系，應當對於民法侵權行為及刑法處罰規定有一定了解，而她在國三時遭到老師性侵，一直到2016年她年滿20歲時才知道自己權益而提出刑事告訴，但卻在成年2年後才又再提起民事訴訟，因此李男所提出的時效抗辯，拒絕給付核屬有據。

然而，小竹父母主張，他們在小竹大三，也就是2017年的1月間才知道案情，而李男也在2人知情後傳訊道歉。法官因此認為，若是小竹父母早在2016年2月就知道女兒被性侵，應不致於相隔1年才質問李男。

另外，李男事後也提不出其他超過時效的證據，只憑刑事提告日期就認定小竹父母早已知道案情，並不足以採信，審酌小竹父母的資產能力及加害程度後，判李男須賠小竹父母各50萬元。全案可上訴。

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