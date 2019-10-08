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遛狗男遭雷擊「閃電灌進整條腿」　鞋襪都被震飛一秒失去呼吸

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記者李振慧／綜合報導

美國德州斯普林市(Spring)一名男子日前在邁耶狗公園(Meyer Dog Park)遛狗時，慘被一道閃電擊中，恐怖的場面嚇得所養的3條狗狗四處亂竄，他則是腦袋一片空白，整個人瞬間倒地，人還一度失去呼吸，幸好附近獸醫院的工作人員見狀趕緊上前急救才保住一命，超罕見的意外過程全被監視紀錄器給拍了下來。

27歲男子科拉斯(Alex Coreas)6日像往常一樣帶著3條狗去公園散步時，突然遭閃電擊中，畫面中可看到發出了一陣巨大的火花，導致身上衣服當場焦黑、鞋襪還被震飛，他表示，「我在遠處有看到閃電，所以想說走快一點，但我沒有自己被擊中的記憶，後來所記得的第一件事情是我在醫療直升機上醒來，他們告訴我被閃電擊中了。」

幸好意外發生時，雷擊並沒有打中科拉斯所養的3條德國牧羊犬索菲(Sophie)、霍尼(Honey)和海柔爾(Hazel)，牠們躲到樹叢後，在執法人員以及志工短暫尋找後自己跑了出來。科拉斯表示，「我第一件事就是問我的狗還好嗎？牠們對我來說就像是孩子一樣」。

由於雷擊從科拉斯的腿部直接往上灌進臀部，造成他肋骨骨折、眼睛腫脹、全身多處瘀傷和傷痕，後續仍需要留院繼續接受治療，家人目前已在GoFundMe網站發起募款，希望善心人士能夠伸出援手，他則樂觀表示，「我很幸運能夠活下來，我想繼續生活，而且我有一個故事要講。」

▼男子幸運活了下來，最關心自己的毛小孩平安沒事。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

遛狗男遭雷擊「閃電灌進整條腿」　鞋襪都被震飛一秒失去呼吸。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

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