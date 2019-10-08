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沒人敢抓我！囂張「五條通」　男子遭南警逮捕背後有故事

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▲台南一名吳姓通緝犯雖遭全國5個單位發布通緝，惟因身染重症命在旦夕，自稱查緝單位均知難而退查捕未果，但仍被三分局警方查獲歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南一名吳姓通緝犯雖遭全國5個單位發布通緝，惟因身染重症命在旦夕，自稱查緝單位均知難而退查捕未果，但仍被三分局警方查獲歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名吳姓中年男子，2019年5月起，遭全國共5個單位發布通緝，惟均緝捕未果，日前在台南市安南區同安路遭市警三分局警方攔查查獲，吳嫌主動坦承遭多單位通緝，現場更大聲說「沒人敢抓我！」，經查吳嫌罹患重病，不僅有敗血症，脊椎也受傷待開刀醫治，可說是命在旦夕，但警方仍須依法移送歸案。

台南市警三分局安南派出所警員陳信宏、陳柏銓，日前於安南區同安路上取締交通違規時，攔查到一名神色慌張、形跡可疑且未戴安全帽的中年男子，經以警用小電腦查詢後，居然是「五條通」的多案46歲吳姓通緝犯，警方便要上銬帶回偵辦。

▲台南一名吳姓通緝犯雖遭全國5個單位發布通緝，惟因身染重症命在旦夕，自稱查緝單位均知難而退查捕未果，但仍被三分局警方查獲歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但沒想到吳嫌現場卻大聲說向員警說「沒人敢抓我！」，經警方深入瞭解，原來是吳嫌已罹患重病，不僅有敗血症，脊椎也受傷待開刀醫治，一直進出醫院多次，並發布病危通知，吳嫌自稱醫生告知他，一場小感冒就會馬上見閻王，並希望警方別逮捕他，讓他能安度餘生，經警方查證吳嫌所述均屬實，但依法仍須解送地檢署及法院歸案。

據了解，吳嫌因罹患重病，多次進出醫院並遭發布病危通知，吳嫌自稱曾有其它單位員警欲打聽他行蹤，但聽到他病危且身上有多樣併發症，便打消緝捕的念頭（此部分說詞仍待警方進一步查證），惟吳嫌染有重症卻以此理由有恃無恐，為躲避追緝，便經常告知鄰居或朋友如警方來找，均稱有敗血症且病危住院，讓警方難以強勢逮捕，吳嫌被捕當日，係他出門買早餐，但因天氣炎熱未戴安全帽而遭員警發現攔查，因而查獲歸案。

市警三分局表示，法網恢恢疏而不漏，狡詐投機之徒，終將難逃法網，並對於員警主動機警反應，逮捕吳姓通緝犯給予高度肯定，警方訊後將他依毒品通緝、槍砲通緝、誣告通緝等罪嫌，移送台南地檢署、台南地院、雲林地檢署、桃園地檢署、桃園地院等機關偵辦審理。

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