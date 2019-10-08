不擔心秋後算帳！禁蒙面後首上學日　香港學生校門發口罩

▲日前有香港學生參與示威抗議。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

8日是《禁止蒙面規例》實施後的第一個上學日，香港許多地方有學生發起校內戴口罩以示不滿。有學生認為政府的立法不合理，並以「無聊」形容教育局要求學校上報戴口罩學生數量的做法，戴口罩與否是學生的選擇，不應干預，也不會因教育局的言論而害怕，不敢戴口罩。

《東網》報導，位於旺角的拔萃男書院，早上有數名學生戴著黑口罩前往學校，有學生被問到戴黑口罩的原因時，表示因身體不適才配戴。有學生表示，在反對修訂《逃犯條例》期間已有試過戴黑口罩回校，校方一直容許，不擔心會被秋後算帳。

此外，英華書院也有學生戴口罩上學，並有兩名穿黑衫的校友在校門外派發口罩。有學生指出，同學有權利戴口罩，以表達訴求和對政府的不滿。另一名同級的學生認為，不許戴口罩只是教育局指示，並非犯法，他也主張抗爭，所以戴口罩以示支持。

▲日前有戴著口罩的香港學生參與示威抗議。（圖／路透社）

香港示威者為抗議《禁止蒙面規例》而上街，7日入夜後爆發多起衝突，將軍澳、屯門、元朗、沙田等地成為熱點，港鐵站和美心集團旗下餐廳遭到破壞，多人被捕包括一名孕婦；黃埔也發生警民衝突，一名疑為總督察職位的警員一度拔槍近3秒。到了8日清晨4點多，港鐵仍宣佈13個地鐵站維持關閉。

隨著衝突延燒，許多港民在香港各地遊街抗議，甚至有數十個港鐵站遭到嚴重破壞，讓不少市民擔心，連假過後的上班日（8日）可能會交通大亂。對此，港府發言人則回應，希望雇主、學校能夠彈性處理交通問題導致遲到、缺班缺課的學生、上班族。

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