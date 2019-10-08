譴責示威者「沒底線、無法無天」！　林鄭月娥：無意用緊急法再訂新規例

▲香港政府祭出禁止蒙面法規。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港行政會議上週五（4日）召開緊急會議，拍板通過禁蒙面法，但數日來仍然衝突不絕。8日召開例行會議，行政長官林鄭月娥在會議前見記者，譴責示威者暴力已沒底線，無法無天，特區政府決心制止。她還表示，目前並無計劃再啟動緊急法訂立其他規例。

林鄭月娥先指出，過去的週末各區出現嚴重和廣泛的暴力破壞，示威者的行動有針對性，大肆破壞目標商店，造成恐慌，鐵路系統也全線癱瘓。她形容暴力行為已經「無底線、無法無天，特區政府會以最大決心來制止這些暴力行為」。

此外，林鄭月娥表示，《禁蒙面法》是一個「新生事物」，「希望大家明白凡是新法例或政策都要一段時間才可以看出成效，但不能因為在這幾天看不到成效就指法例沒有必要性。」

林鄭月娥還指，社會情況每日變化，有時暴力升級，有時相對平靜；政府需要審時度世，為香港社會做應做的事，「目前我們無任何計劃再次啓動緊急法來做其他新的規例。」

▲林鄭月娥。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

有記者問到《禁蒙面法》的效果，以及會在何時推出新法例？林鄭指，仍要等一段時間才看到真正效果，《禁蒙面法》是一個很困難的決定，「《禁蒙面法》受到社會廣泛支持和認同，因為香港人包括很多機構都覺得『香港已經亂夠了，已經4個月了』，所以我們必須要採取一些更堅定的行動去處理這次前所未見的惡劣情況」。

對於彭定康評論《禁蒙面法》，她回應，希望外國政客看清楚今次反修例事件的本質，「我相信沒有外國的政府看到香港的現況，會覺得我們還是和平的示威，還是自由的發表意見」。她又指出，《禁蒙面法》在很多歐美的國家都實施，包括英國，「無論甚麼人，尤其是外國人要評論香港現況要有同理心。」

還有記者詢問林鄭月娥上週前往北京出席十一慶典活動，有否與習近平會面或談話。林鄭月娥表示，她率領代表團往北京出席慶典，在北京停留的時間不足20小時，「我可以明確地告訴你，我沒有與任何中央官員會談過，當然看表演時會有一些官員路過，期間我們有打招呼，但絕對沒有商討交流過。」

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▼ 香港近日爆發多次衝突。（圖／路透社）

