　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未訂位「只有半小時」堅持用餐　醉女耍賴狂吼嗆警...直接上銬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

10月5日下午約4點多，台北市大安區仁愛路4段某知名餐廳發現一對情侶上門打算用餐，但店家告知店內有太多訂位、若沒有事先訂位可能用餐時間只能半小時，兩人欣然同意到店內消費；但半小時後女顧客卻酒喝得太多，賴在店內不想走，店員上前勸說還被大聲咆嘯、店家只能無奈報警，轄區警員到場勸阻：「你們不要妨害店家做生意好不好？」這位小姐還大吼警方：「我有鬧嗎？你不要以為我沒念書！官官相護兩個官（事實上是兩個口）你懂不懂啊！」警方為了維持民眾做生意權益、將這名酗酒失態的女顧客帶回派出所管束。

▲女客醉酒大鬧餐廳，警方表示依規定帶回管束，所幸結束一場鬧劇。（圖／記者張君豪翻攝）

▲女客醉酒大鬧餐廳，警方表示依規定帶回管束，所幸結束一場鬧劇。（圖／記者張君豪翻攝）

▲女客醉酒大鬧餐廳，警方表示依規定帶回管束，所幸結束一場鬧劇。（圖／記者張君豪翻攝）

▲敦南所長呂滄淇表示依規定把女酒客帶回管束，警方介入順利結束一場鬧劇。（圖／記者張君豪翻攝）

餐廳業者無奈向警方表示，由於當時是周六下午生意不錯，店內用餐人數多、且還有不少是預約訂位的民眾，所以這組顧客臨時上門時，業者建議它們晚點或者改天訂位再來，以確保用餐權益，但兩位民眾堅持要用餐，店家告知可能只有半小時的用餐時間，兩人允諾入內消費。

結果當用餐時間一到，店員想提醒他們注意時間，這時喝得爛醉的女性消費者卻朝著服務生狂吼，店員制止無效只好打110求助警方。轄區敦化南路派出所立刻派員到場處理，結果轄區警員到場勸阻：「你們不要妨害店家做生意好不好？」

喝得爛醉的女顧客當場狂吼警方：「我有鬧嗎？你不要以為我沒念書！官官相護你懂不懂啊！」警員：「怎樣逆？」警方詢問店家女顧客有沒有吵鬧，店家不敢回答卻大力的點點頭，警方為了維持民眾做生意權益、將這名酗酒失態的女顧客先帶出店內，醉酒女客還激動用指甲摳警方手腕，警方依警勤條例規定將酗酒泥醉、失態女顧客上銬帶回派出所管束。

敦化南路派出所長呂滄淇表示：大約過了一小時這名女性顧客就已清醒，經警告誡後兩人向警方道歉、表示因飲酒過量才會失態暴走、警方呼籲民眾用餐須兼顧他人感受、訓誡後讓兩人離開結束這場鬧劇。

 ►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密　

【其他新聞】

► 讓派對再次偉大！　台首見「川普毒咖啡包」惡搞…警查5公斤毒原料

►北市環東大道死亡車禍！黃牌重機超車撞護攔　駕駛不治

►「風飛沙」幫主是鎮代會主席！教唆強盜+暴力討債+持槍恐嚇遭法辦

► 何韻詩遭潑漆統促黨2嫌交保　警政署緊急聲明：最速建請檢察官抗告

 
ET快訊
小7拉布條狂賀發票中獎！「一看金額」顧客笑炸：製作費就爆了吧
咘咘Bo妞出生…梧桐妹12歲「堅持離開賈靜雯」！她親筆信曝真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

教室當摩鐵...班導「實作交戰」女學生被抓包！　無恥喊：時效已經過了不用賠

未訂位「只有半小時」堅持用餐　醉女耍賴狂吼嗆警...直接上銬

喬裝顧客闖汽修廠　慣竊「1分鐘偷包」得手5千元

懷疑老公偷吃！她狂打電話騷擾小三夫「孩子不是你的」　抓姦不成反挨告

超詭異車禍！騎士「降落」酷比車頂　她屈膝穩躺...警見這幕傻眼：太離奇了

鋼筋狠敲賴香伶後…李明彥再砸酒瓶大鬧勞動局！痛批北市弊案、勞檢作假

六福皇宮前主廚欠債不忍愛車遭典當　持槍搶銀行遭判刑

雨衣男闖大樓撲倒OL摸臀　強辯「只有1、2秒」判刑1年2月

女半夜提領現款　警問「哪家銀行的」意外揪出詐騙車手

影／下班騎樓下聊天…下一秒天花板整片掉落砸6車！2正妹店員嚇壞急報警

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

教室當摩鐵...班導「實作交戰」女學生被抓包！　無恥喊：時效已經過了不用賠

未訂位「只有半小時」堅持用餐　醉女耍賴狂吼嗆警...直接上銬

喬裝顧客闖汽修廠　慣竊「1分鐘偷包」得手5千元

懷疑老公偷吃！她狂打電話騷擾小三夫「孩子不是你的」　抓姦不成反挨告

超詭異車禍！騎士「降落」酷比車頂　她屈膝穩躺...警見這幕傻眼：太離奇了

鋼筋狠敲賴香伶後…李明彥再砸酒瓶大鬧勞動局！痛批北市弊案、勞檢作假

六福皇宮前主廚欠債不忍愛車遭典當　持槍搶銀行遭判刑

雨衣男闖大樓撲倒OL摸臀　強辯「只有1、2秒」判刑1年2月

女半夜提領現款　警問「哪家銀行的」意外揪出詐騙車手

影／下班騎樓下聊天…下一秒天花板整片掉落砸6車！2正妹店員嚇壞急報警

中職／彭政閔撐起今年中職票房　觀眾人數史上第3多

喵姐弟著迷魔性毯！每天開掌花踏踏「找媽媽」　網暴動：毯子哪裡買

投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

杜特蒂健康亮紅燈！自爆「神經出問題」　眼睛不受控亂飄

文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

黃國昌再爆新北橋梁檢測瞎搞　痛批「不把人命當回事」

Apple Watch將加入「睡眠監測」功能？App截圖透端倪

戶頭剩400塊「只能睡超商」！　《玩很大》凱莉淚崩自責：怎麼能那麼窮

黃竣民／不欠「東風」的十一國慶閱兵

「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

女友驚見「異形蛋蛋」並排！　 他捧3顆衝醫院...醫：只能割了

社會熱門新聞

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制..

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友..

影／文大棒球員陳偉濠嗆主審　賽..

嗆「我不會被判死」　工人刺死老..

身心障礙男神明前遭「往死裡打」..

9歲男童奔跑重摔腦致死　清潔婦..

新竹男性侵酒醉女大生！她LIN..

拗女同事送宵夜　「衝腦男」性侵..

W毒趴女模命案　土豪哥今起坐牢..

高雄地院怒了！禁止連千毅看電視

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然..

動保女俠變蟑螂　竟是虐狗屠宰手

接孩子下課！她自撞身亡　女兒：..

男騎士撞死老翁被起訴　法醫作證..

更多熱門

相關新聞

網購、電商打退店面！他嘆外送平台再一擊

「看著街上滿滿的粉紅小車車，感覺上，店面已經沒有存在的價值了」，一名網友在PTT發文，感嘆外送平台可能會是店面最後一根稻草，「現在除非是正式的聚會，大家才會去店面找吃的」，認為外送興起，很多店家應該不想租大店面，「網購、電商、外送這三個組合拳，直接打爆了店面，大家的看法呢？」

盤子上「尿布千層派佐餐具」噁爆！

2麵+魚1.5萬！日女遊羅馬遭坑錢

上班族都叫外送！店面越來越沒價值

全台8間「越南餐廳」吃過絕對回訪

關鍵字：

大安警方敦南所餐廳喝醉鬧事

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面