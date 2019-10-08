未訂位「只有半小時」堅持用餐　醉女耍賴狂吼嗆警...直接上銬

記者張君豪／台北報導

10月5日下午約4點多，台北市大安區仁愛路4段某知名餐廳發現一對情侶上門打算用餐，但店家告知店內有太多訂位、若沒有事先訂位可能用餐時間只能半小時，兩人欣然同意到店內消費；但半小時後女顧客卻酒喝得太多，賴在店內不想走，店員上前勸說還被大聲咆嘯、店家只能無奈報警，轄區警員到場勸阻：「你們不要妨害店家做生意好不好？」這位小姐還大吼警方：「我有鬧嗎？你不要以為我沒念書！官官相護兩個官（事實上是兩個口）你懂不懂啊！」警方為了維持民眾做生意權益、將這名酗酒失態的女顧客帶回派出所管束。

▲女客醉酒大鬧餐廳，警方表示依規定帶回管束，所幸結束一場鬧劇。（圖／記者張君豪翻攝）

▲敦南所長呂滄淇表示依規定把女酒客帶回管束，警方介入順利結束一場鬧劇。（圖／記者張君豪翻攝）

餐廳業者無奈向警方表示，由於當時是周六下午生意不錯，店內用餐人數多、且還有不少是預約訂位的民眾，所以這組顧客臨時上門時，業者建議它們晚點或者改天訂位再來，以確保用餐權益，但兩位民眾堅持要用餐，店家告知可能只有半小時的用餐時間，兩人允諾入內消費。

結果當用餐時間一到，店員想提醒他們注意時間，這時喝得爛醉的女性消費者卻朝著服務生狂吼，店員制止無效只好打110求助警方。轄區敦化南路派出所立刻派員到場處理，結果轄區警員到場勸阻：「你們不要妨害店家做生意好不好？」

喝得爛醉的女顧客當場狂吼警方：「我有鬧嗎？你不要以為我沒念書！官官相護你懂不懂啊！」警員：「怎樣逆？」警方詢問店家女顧客有沒有吵鬧，店家不敢回答卻大力的點點頭，警方為了維持民眾做生意權益、將這名酗酒失態的女顧客先帶出店內，醉酒女客還激動用指甲摳警方手腕，警方依警勤條例規定將酗酒泥醉、失態女顧客上銬帶回派出所管束。

敦化南路派出所長呂滄淇表示：大約過了一小時這名女性顧客就已清醒，經警告誡後兩人向警方道歉、表示因飲酒過量才會失態暴走、警方呼籲民眾用餐須兼顧他人感受、訓誡後讓兩人離開結束這場鬧劇。

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