　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老爸出獄後欠債跑路　女兒：離家一年多只關心抵押的車

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲吳女決定與離家的丈夫離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／台北報導

吳姓婦人與陳姓男子結婚，婚後對方曾去坐牢，出獄後卻不知悔改，還欠下許多債務，甚至在2017年間拋下妻兒離開，1年多來少數幾次和家人聯絡，也都只關心一輛被抵押的車子，她這才心寒決定離婚。由於陳男經過合法通知並未出庭，也未提出書狀陳述，士林地院法官最後裁准兩人離婚。

吳女在判決書中主張，自己是在1978年9月間與陳男結婚，婚後育有3名子女（現在皆已成年），但丈夫曾因案入獄，2003年出獄後返家，卻未曾負擔任何家庭生活費用，還在外欠債，導致她和兒女常常接到討債電話，或是有債務人追到家中騷擾；更誇張的是，丈夫竟然選擇在2017年12月間離家出走，從此沒有再現身過，她認為兩人已經無法維持婚姻關係，於是決定訴請離婚。

開車,車（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲陳男聯絡家人時只關心抵押的車子。（示意圖／取自免費圖庫negativespace，與本案無關）

兩人的女兒也出庭證稱，父親應該是在外面欠錢才跑路的，「因為他有說過車子丟在基隆不要管，有抵押」，離開一年多只有講車子的事，從來不肯透露他在哪裡，就連親戚去世也沒回來參加喪禮。

士林地院法官認為，陳男與吳女自2017年12月分開後，雙方分居至今，期間互不聯絡，可見夫妻感情淡薄，女方也無意再繼續維持這樣的婚姻關係，客觀上已經達到難以維持婚姻的程度，當然也無法強求兩人和好，最後裁准吳女的離婚訴求，結束這段有名無實的婚姻。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
快訊／韓國瑜競選總部確定設高雄！11月正式成立
獨生女10年前意外喪命…60歲媽拚「做試管」喜獲雙胞胎！網卻
死一整天沒人發現！大叔不工作當家裡蹲　出殯後家屬開火鍋宴慶祝
師帶8條蛇上課！高中生摸龜殼花遭咬　「手臂全腫脹」急送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「想讓媽同住」家暴父拆解兒童床丟客廳　小姊弟淚問：在趕我們走

買兩顆電池一搬紙箱破掉　車主被砸傷腳趾獲賠20萬

氣薪資遲給！工人嗆：我有白金卡不會被判死　一刀刺死老闆

七連霸桃市議員張運炳涉賄　當選無效刑事再判3年半、褫奪公權4年

婚後入獄老婆跑了　夫等17年才放棄「連媽媽過世也沒回來」

見酒測狂喊：我要喝水！他下秒軟腳倒地　警嚇傻急送醫仍不治...家屬淚求真相

騎士按喇叭催上計程車　醉客嗆：叭三小！被推倒頭撞地死亡

連女友也不放過！業餘賽車手涉「非法吸金2千萬」...招攬投資期貨遭起訴

「吃海產3個月不用錢，民進黨出錢」　民進黨市黨部控韓粉誹謗

彰化144縣道旁水溝驚見男性腐屍　無證件身分待查

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

見酒測狂喊：我要喝水！他下秒軟腳倒地　警嚇傻急送醫仍不治...家屬淚求真相

騎士按喇叭催上計程車　醉客嗆：叭三小！被推倒頭撞地死亡

連女友也不放過！業餘賽車手涉「非法吸金2千萬」...招攬投資期貨遭起訴

「吃海產3個月不用錢，民進黨出錢」　民進黨市黨部控韓粉誹謗

彰化144縣道旁水溝驚見男性腐屍　無證件身分待查

快訊／三鶯交流道轎車撞路邊標示桿　7旬老夫妻失去心跳卡在車內

講師帶8條蛇上課！高中生竟遭「龜殼花」咬手　緊急送醫打血清

老爸出獄後欠債跑路　女兒：離家一年多只關心抵押的車

亞洲最大1200噸吊車抵南方澳　為拆斷橋破例過雪隧縮短5小時車程

男從天而降墜進住宅區身亡　全無外傷「沒人認識他」身分成謎

曹興誠珍藏清代「包袱瓶」　香港蘇富比拍賣8.23億元成交

尼克探花巴瑞特首秀　17分7籃板全面領勝贏好評

葛蘭基記者會跩回67字　先發只丟61球被3轟打爆遭嘲諷

馮提莫突宣布：不直播了！　「5年合約結束」下一步動向曝光

安苡愛「緊身褲直接穿出門」運動超辣！　男路人狂盯翹臀…下場好丟臉

快訊／韓國瑜競選總部確定設高雄！11月正式成立

全運會／王宗豪完投勝為亞錦賽暖身　大聯盟內野很安定

「毛澎羊駝」撞臉羊肉爐！洗澡崩壞片笑翻網：原來本尊這麼瘦～

台灣旅遊競爭力大退7名！　周永暉「虛心檢討」曝改善作法

HONDA 2019東京車展全陣容　「CT125」概念車、FIT大改款全球首發

社會熱門新聞

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制..

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友..

影／文大棒球員陳偉濠嗆主審　賽..

嗆「我不會被判死」　工人刺死老..

9歲男童奔跑重摔腦致死　清潔婦..

身心障礙男神明前遭「往死裡打」..

新竹男性侵酒醉女大生！她LIN..

講師帶8條蛇上課！高中生遭「龜..

動保女俠變蟑螂　竟是虐狗屠宰手

W毒趴女模命案　土豪哥今起坐牢..

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然..

拗女同事送宵夜　「衝腦男」性侵..

接孩子下課！她自撞身亡　女兒：..

高雄地院怒了！禁止連千毅看電視

更多熱門

相關新聞

想讓媽同住　家暴父拆光小孩床丟客廳

王姓女子與李姓男子結婚後育有一子一女，但丈夫情緒控管不佳，動不動就會用「X你娘」、「我X你他媽的X」等髒話辱罵，為了讓婆婆同住，還把兩個孩子的床拆解搬到客廳，讓兒女相當難過，哭著詢問能否離開這個家，這才讓她決定訴請離婚，並帶著孩子們另外租屋居住。雖然李男不服一審判准離婚並上訴，但最後還是被高等法院法官駁回。

婚後入獄妻跑了　夫等17年才放棄

該坦然接受「婚內失戀」，還是想辦法讓感情回溫？

「亂到你離婚」　男摩鐵性侵人妻2次

路上遇到前男友　人妻秒提離婚

關鍵字：

士林地院離婚

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面