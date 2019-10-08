老爸出獄後欠債跑路　女兒：離家一年多只關心抵押的車

▲吳女決定與離家的丈夫離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／台北報導

吳姓婦人與陳姓男子結婚，婚後對方曾去坐牢，出獄後卻不知悔改，還欠下許多債務，甚至在2017年間拋下妻兒離開，1年多來少數幾次和家人聯絡，也都只關心一輛被抵押的車子，她這才心寒決定離婚。由於陳男經過合法通知並未出庭，也未提出書狀陳述，士林地院法官最後裁准兩人離婚。

吳女在判決書中主張，自己是在1978年9月間與陳男結婚，婚後育有3名子女（現在皆已成年），但丈夫曾因案入獄，2003年出獄後返家，卻未曾負擔任何家庭生活費用，還在外欠債，導致她和兒女常常接到討債電話，或是有債務人追到家中騷擾；更誇張的是，丈夫竟然選擇在2017年12月間離家出走，從此沒有再現身過，她認為兩人已經無法維持婚姻關係，於是決定訴請離婚。

▲陳男聯絡家人時只關心抵押的車子。（示意圖／取自免費圖庫negativespace，與本案無關）

兩人的女兒也出庭證稱，父親應該是在外面欠錢才跑路的，「因為他有說過車子丟在基隆不要管，有抵押」，離開一年多只有講車子的事，從來不肯透露他在哪裡，就連親戚去世也沒回來參加喪禮。

士林地院法官認為，陳男與吳女自2017年12月分開後，雙方分居至今，期間互不聯絡，可見夫妻感情淡薄，女方也無意再繼續維持這樣的婚姻關係，客觀上已經達到難以維持婚姻的程度，當然也無法強求兩人和好，最後裁准吳女的離婚訴求，結束這段有名無實的婚姻。

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