華聞快遞／夜遊經濟火爆！山西旅遊收入超過400億人民幣

▲十一假期期間，山西各地推出焰火、燈光秀等豐富多彩的活動。（圖／中新社）

《山西》夜遊經濟火爆！山西旅遊收入超過400億人民幣

十一假期期間，山西各地推出以「國慶」為主題的慶典活動來滿足遊客需求，其間山西夜間經濟凸顯，旅遊消費旺盛。據統計，大陸國慶假日期間，山西共接待旅遊者6487.16萬人次，共實現旅遊綜合收入422.07億元（人民幣，下同）。（中新社）

《北京》陸9月末外匯儲備規模增至30924億美元

據大陸國家外匯管理局網站消息指出，大陸國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英透露，「截至2019年9月末，中國外匯儲備規模為30924億美元，較年初上升197億美元，升幅0.6%。」（中新社）

《北京》大陸「十一假期」國內旅遊收入超過6000億人民幣

據悉，大陸今年「十一假期」的旅遊消費再創新高，國內旅遊收入達6497.1億元，年增率增長8.47%。大陸商務部發布的數據顯示，從10月1日至7日，大陸全國零售和餐飲企業實現銷售額1.52萬億元，比去年同期增長8.5%；其中，老字號餐飲、特色網紅餐廳人氣火爆，北京部分老字號餐廳銷售額比平日增長1倍左右。（中新社）

《福建》福建「十一」黃金周旅遊收入年增率增長逾2成

據福建省文化和旅遊廳7日晚間透露，今年「十一」黃金周期間，福建省累計接待國內外遊客3722.98萬人次，年增率增長17.8%；累計實現旅遊收入309.28億元，年增率增長22.5%。（中新社）

▲福建省閩侯縣閩都民俗園內以主題燈光秀吸引遊客。（圖／中新社）

《陝西》陝西水果遠銷80多國家和地區

「第16屆中國—東盟博覽會」9月21日至24日在廣西南寧舉行，據悉，陝西榆林山地蘋果、咸陽馬欄紅蘋果、延安洛川蘋果、白水潤泉蘋果、鳳翔鳳飛翔蘋果、周至獼猴桃、禾和獼猴桃等陝西優質水果都在博覽會上亮相，以高顏值和好品質受到30多個國家和地區客商的熱捧。（陝西傳媒網）

《湖南》湖南「十一假期」攬客6736.21萬 紅色、夜間旅遊受熱捧

湖南省文化和旅遊廳7日對外發布，今年十一假期期間，該省共接待遊客6736.21萬人次，實現旅遊總收入416.98億元，一批文化旅遊、紅色旅遊、夜間旅遊產品受到遊客熱捧。（中新社）

《黑龍江》大陸北疆「最繁忙機場」十一黃金周運送旅客40.8萬人次

哈爾濱機場7日發布消息指出，「十一」黃金周期間，哈爾濱機場共實現運輸飛行起降2813架次，運送旅客40.8萬人次。據悉，哈爾濱太平國際機場去年旅客吞吐量突破2000萬人次，成為東北地區首家跨入2000萬人次的機場。

▼哈爾濱太平國際機場。（圖／中新社）